Родом из Миролюбовки 

«Дружба народов Казахстана – бесценное достояние нашей страны! Без доверия между людьми разных национальностей, без равенства всех перед законом не будет процветания государства, а значит и счастливой жизни простых людей. Спасибо людям, которые бескорыстно трудятся на укрепление дружбы людей в многонациональном Казахстане»

Н.А. Назарбаев

В 1997 году в жизни суверенного Казахстана произошло событие большой значимости. Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев открыл в Усть-Каменогорске первый в стране Дом дружбы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области – материальной базы Ассамблеи. Это было убедительным свидетельством неизменности политики республики на укрепление стабильности и межэтнического согласия – основы и условия строительства правового, демократического, процветающего, экономически развитого государства.

Ещё не прошло время тревожных раздумий о судьбе страны. Можно ли избежать межэтнических столкновений, массовой эмиграции? Положить конец спаду производства после того, как были нарушены экономические связи в результате распада бывшего СССР?

В то же время в области наблюдался всплеск роста национального самосознания. Открывались всё новые национально-культурные объединения. Для их деятельности областной акимат выделил одно из самых красивых, просторных зданий в центре города. Дому дружбы была оказана финансовая поддержка. Для организации его работы нужна была слаженная команда патриотов страны, грамотных и самоотверженных, из числа уважаемых, знаковых личностей области. И такие люди нашлись. Это были ученые вузов Н.В. Алексеенко, Л.В. Столярова, М.Г. Дементьев, С.К. Игибаев, Л.Р. Аубакирова, И.А. Полтаранин; руководители ведущих предприятий, аксакалы Т.К. Когабаев, У.Б. Молдыбаев. С лёгкой руки Восточного Казахстана, при постоянном личном внимании Елбасы, Дома дружбы открылись во всех областях республики, превратившись в подлинные центры общественного согласия и социальных инициатив.

Дом дружбы обустраивали всем миром. Люди потянулись семьями в Дом дружбы, с интересом изучали государственный и родные языки этносов, английский, китайский. В Школе возрождения национальных языков и культур изучалось 16 языков. Создавались творческие коллективы. Были открыты лектории по истории Казахстана. О работе Дома дружбы появилось много публикаций в республиканских и местных СМИ, свой печатный орган, вначале как приложение к газете «Рудный Алтай», а затем и как самостоятельный орган АНК ВКО. Известный поэт М. Чистяков восторженно писал: «Здесь знакомства идут не по службе. Здесь улыбки не сходят с лица. Люди тянутся к искренней дружбе, открывая друг другу сердца».

Людмила Королёва – один из инициаторов создания в Усть-Каменогорске русского культурного центра. В 2000 году она, будучи на пенсии, была мною приглашена на должность заместителя директора областного Дома дружбы. Я знал о её незаурядных организаторских и творческих способностях по работе акимом города Серебрянска. Знал и о том, как в один из самых сложных периодов ещё советской истории – перестройку – приезжали к Королёвой из Серебрянска «ходоки» с просьбой согласиться возглавить горком. Думала она недолго. Непродолжительный период работы в этом небольшом, но уютном городке в 80-е годы на должности первого секретаря горкома партии подсказывал: стоит ещё раз попробовать, такой народ не подведёт! Это был рискованный, но оправданный шаг и редчайший в истории Восточного Казахстана, когда на должность секретаря горкома партии кандидатуру выдвигали сами жители города, проигнорировав пожелания обкома.

«Народ мудрее, ему видней!» – одно из правил Л. Королёвой.

Вопросы «Как быть?» и «Что делать?», после того как Людмила Григорьевна приступила к работе в русском культурном центре, отпали сами собой. Выпускница Института народного хозяйства и Высшей партийной школы в Алматы с опытом управленческой и хозяйственной работы всегда знала на них ответы: быть в авангарде, работать много и хорошо, уметь доверять людям.

– Без доверия к подчинённым, личной честности, преданности делу и профессии ничего не получится, – говорит Людмила Григорьевна, формулируя собственные правила, ведь по ним прожита жизнь, оставленная в наследство любимым сыну Александру и внучке Марине. – Умением и желанием работать много и хорошо мы с сестрой обязаны бабушке и дедушке по материнской линии – Дарье Ивановне и Василию Егоровичу Бородиным. В далёком 1912 году переселенцы из Ставрополья в арбе с нехитрым скарбом бережно везли виноградную лозу, положившую начало знаменитому семейному винограднику в селе Миролюбовке (Самарский район) – моей малой родины.

История вносила свои коррективы, и вот уже крестьяне с многовековыми традициями становились горнорабочими. Николаев Григорий Ильич, отец, трудился шахтёром и кровельщиком на руднике «Большевик». Имея 4 класса образования, считался человеком в округе образованным. По его чертежам построены старые административные здания в Миролюбовке. Позже в письмах с фронта он просил жену Марию Васильевну, неграмотную крестьянку, во что бы то ни стало выучить детей. Старшая дочь Александра после 7 классов сельской школы работала в деревне заместителем главного бухгалтера.

– Сногсшибательная карьера! – Людмила Григорьевна с юмором уносится в воспоминания, не расставаясь с ноткой исключительной теплоты и любви к родным корням, семье.

И вот уже сформулировано ещё одно правило: пытливость – не порок, инициативность – не наказуема. Именно эти качества помогли сложиться её карьере.

Комсомольская организация ЦУМа, завершение строительства которого велось при участии первого директора Л. Королёвой, стала правопреемником переходящего Красного знамени Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи СССР.

В 1976 году Королёву избрали секретарём Октябрьского райкома партии по идеологии в Усть-Каменогорске. Так начался новый этап жизни – курирование сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта. Она и сегодня помнит уроки, преподнесённые корифеями-управленцами: Асей Афанасьевной Бытовой – заведующей отделом науки обкома партии, Натальей Николаевной Озеровой – первым секретарём Серебрянского горкома, Геннадием Леонидовичем Бердюгиным – заведующим отделом организационно-партийной работы обкома партии, Дарьей Михайловной Парий – Героем Социалистического Труда, Галиной Лукьяновной Кужековой – заведующей организационным отделом Усть-Каменогорского горкома партии (рекомендовавшей «одеваться скромно и носить из украшений лишь обручальное кольцо»), Надеждой Максимовной Аверьячкиной – первым секретарём Ульбинского райкома партии. Серебрянская команда – это Анатолий Григорьевич Косой, директор цементного завода; Павел Тимофеевич Полянский, директор совхоза «Первороссийский»; Туембаевы – Иван Накасымович – директор совхоза, и его сестра Александра Накасымовна – заведующая отделом народного образования; Юрий Петрович Швайченко – директор завода неорганического производства; Эмиль Иванович Трефилов – директор Бухтарминской ГЭС и многие другие. И снова испытания и ответственная работа в качестве заведующей отделом торгово-финансовых органов. Участок работы не из лёгких.

Нажитый за многие десятилетия опыт управленческой работы помог

Л. Королёвой спаять ядро руководителей НКЦ и общественности.

Начинался новый рабочий этап активиста национально-культурного центра Л. Королёвой. И в работе НКЦ она сразу взяла за основу методику проведения казахского Наурыза, татарского Сабантуя, еврейских Песаха и Хануки, она с удовольствием перенимала опыт Михаила Семёновича Панина, председателя социально-культурного русского центра в Семее. Единомышленниками стали Тамара Петровна Миронова из Риддера, Надежда Константиновна Козырева из Семея.

В это же время Людмила Григорьевна работала секретарём областной избирательной комиссии. Кампании по выборам депутатского корпуса в Мажилис Парламента, Президента страны – один из самых ответственных этапов её жизни.

Людмила Григорьевна с детства мечтала учительствовать. Из всех предметов в школе больше других любила математику. Цифры её не пугали, а заставляли быстрее и решительнее работать мысль. Мысли же уносили в будущее. В том будущем у её детей обязательно будет жить отец. Её же отец погиб на фронте в 43-м, она за то, чтобы у внуков родители жили. А в будущем будет дом, полный гостей и пирогов, замешанных на черемуховой муке с арбузным мёдом, рецепт которых из Ставрополья привезли Бородины с той самой виноградной лозой. Не получилось. Муж и сын рано ушли из жизни.

К испытаниям Л. Королёва готова была всегда, ей помогали выдержка и терпение.

Когда её спрашивают: «Как вам удалось многого достичь?», она отвечает: «Я родом из Миролюбовки, красивого села с красивыми добрыми людьми…».

Лео Шик,

член Ассамблеи народа

Казахстана, почётный

председатель совета

общественного согласия

областного Дома дружбы,

почётный гражданин города

Усть-Каменогорска

и Шемонаихинского района