Родная земля всегда опора

После многих лет жизни в городе Бауыржан Танашанов вернулся с семьёй в родное село. С убеждением в том, что для него нет дороже родной стороны и она в нём тоже нуждается.

Герой этой публикации рассказал, что родился в селе Бурабай. Отец и мать трудились в самой главной отрасли для тогдашней экономики села – овцеводстве. Соответственно, были представителями самой массовой сельской профессии, то есть чабанами. Работа была не из лёгких: бесконечные кочёвки с отарами на отгоны, уход за поголовьем в стужу, зной… Поэтому уже после 8 класса Бауыржан стал помощником отца – Абелькана Танашанова. Потом была срочная служба в армии, которую довелось проходить в Прибалтике. По возвращении домой вновь пошёл работать на ферму.

Коренные перемены в привычной жизни наступили в девяностые годы, когда распался совхоз, пришла безработица, пустые прилавки и многие другие трудности. Как и десятки его земляков, Бауыржан Танашанов отправился в город.

Ему, можно сказать, повезло – устроился в крупную производственно- строительную фирму. Освоил новые для себя специальности и занимался на строящихся объектах установкой сантехники, водо-, теплообеспечением. Казалось, всё складывается хорошо, но всё чаще возникали мысли о возвращении на малую родину. Решение об этом зрело не один год и, кроме обычной ностальгии, двигало нашего героя ещё и желание внести свою лепту в сохранение села, а также чувство долга перед престарелыми родителями, которые там остались.

По приезде супруга Бауыржана устроилась работать в бюджетную организацию, а глава семейства вернулся к крестьянскому труду. В своём фермерском хозяйстве выращивал скот, по осени – в начале зимы реализовывал мясо. На то и жила семья. Хотелось перейти на больший масштаб, заниматься улучшением породных качеств животных, но для этого, как и во всяком деле, нужны были дополнительные финансовые средства. Своих собственных ресурсов для инвестиции в хозяйство у семьи не было, и глава решил стать участником государственной программы кредитования.

Его бизнес-проект был поддержан АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В результате Б. Танашанов получил кредит в сумме 4 млн 200 тыс. тенге.

– Закупил на эти деньги 14 голов нетелей возрастом 27 месяцев,– говорит фермер.– Уже идёт их отёл, получили 5 телят, ждём ещё. Надеюсь, что мне удастся реализовать в полной мере свою идею, увеличить поголовье скота в своём хозяйстве.

Одно беспокоит фермера – жёсткая засуха, которая накрыла село. По его мнению, даже пролившиеся в конечных числах июня обильные осадки едва ли спасут положение: для большей части трав вегетационный период миновал, и выходит, что дожди припозднились…

– Я убедился в этом на днях, когда осмотрел участки, где мы ежегодно заготавливаем сено, – рассказывает собеседник. – Травостой неважный и хорошего сбора ждать не приходится. Выход вижу один – перемещаться в горы и выкашивать траву там. С учётом пополнения стада, мне нужно заготовить для зимовки примерно 40 тележек сена, или без малого 100 тонн. Поэтому придется нелегко, впрочем, как и всем моим односельчанам. В эти дни занимаюсь подготовкой техники к страде. От её надежности тоже зависит многое.

Как известно, круг забот сельского труженика бесконечен, груз, который он несёт на своих плечах, тяжёл. Неслучайно труд человека на земле по праву считается одним из самых благородных в числе существующих. Честь и уважение людям, которые готовы выбрать эту стезю.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район