Вести из районов

Родителям вход воспрещён

24.02.2021
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В посёлке Глубокое детские сады работают с соблюдением всех карантинных мер. 

По инициативе проектного офиса «Глубокое – адалдық алаңы» проведён мониторинг работы дошкольных учреждений. 

Как сообщила руководитель офиса Роза Адильбаева, в двух детских садах работают дежурные группы с наполняемостью до 15 детей, санитарно-эпидемиологические требования выполняются в полном объёме. 

– В каждой группе имеются средства коллективной и индивидуальной защиты, санитайзеры, – отметили члены мониторинговой группы. – У всех воспитанников проверяется температура, при приёме детей в детский сад проводится ежедневный осмотр медицинскими работниками. Нанесена разметка социального дистанцирования за столами, в спальнях и игровых комнатах. Все работники соблюдают масочный режим. Родители в группы не допускаются. 

Аида Жумекенова 

Глубоковский район 

24.02.2021
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