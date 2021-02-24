Родителям вход воспрещён

В посёлке Глубокое детские сады работают с соблюдением всех карантинных мер.

По инициативе проектного офиса «Глубокое – адалдық алаңы» проведён мониторинг работы дошкольных учреждений.

Как сообщила руководитель офиса Роза Адильбаева, в двух детских садах работают дежурные группы с наполняемостью до 15 детей, санитарно-эпидемиологические требования выполняются в полном объёме.

– В каждой группе имеются средства коллективной и индивидуальной защиты, санитайзеры, – отметили члены мониторинговой группы. – У всех воспитанников проверяется температура, при приёме детей в детский сад проводится ежедневный осмотр медицинскими работниками. Нанесена разметка социального дистанцирования за столами, в спальнях и игровых комнатах. Все работники соблюдают масочный режим. Родители в группы не допускаются.

Аида Жумекенова

Глубоковский район