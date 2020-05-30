Родители первоклассников с 1 июня могут подать онлайн-заявление на прием в школу

С 1 июня в регионе начинает работу электронная система приема документов по зачислению в первые классы общеобразовательныx школ.

Как и в прошлом году, этим летом каждый родитель может самостоятельно, не выходя из дома, в режиме онлайн подать заявление на прием ребенка в школу.

Эту услугу родители смогут получить на портале электронного правительства www.egov.kz, либо на сайте www.vko.ddo.kz посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП). Подача заявлений будет осуществляться в режиме 24/7.

Для этого нужно зайти на сайт, заполнить необходимую форму и прикрепить отсканированные копии соответствующих документов. Это – свидетельство о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»; документ о состоянии здоровья по форме 063/у и две фотографии 3х4.

Отказ в предоставлении услуги возможен в случае представления неполного пакета документов или нечитабельных скан-копий.

В случае отсутствия компьютера либо интернета, родители могут обратиться в ближайшую школу, сотрудники организации образования помогут им получить эту услугу.