Родились под счастливой звездой

В праздничные выходные в Восточном Казахстане родилось около ста младенцев.

В День Независимости РК новорождённые появились на свет в Перинатальном центре города Семея, в Центре матери и ребёнка в Усть-Каменогорске, в районных больницах городов Аягоз, Зайсан, Алтай, а также в Бородулихинском и Кокпектинском районах. Первого малыша, родившегося в области 16 декабря, назвали Амире.

– Я очень рада, что наш малыш решил родиться именно в День Независимости РК. Этот праздник для нас всегда особенный, а сейчас ещё и знаменательная дата — 30-летие Независимости. Для нашей большой семьи теперь этот день будет двойным праздником. Всех поздравляю и желаю мирного неба над головой, – пожелала одна из молодых мам Акерке Болатова.

Родившиеся в День Независимости РК малыши получили памятные сүйінші—боксы. Проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» при содействии Национального банка РК, банка «ЦентрКредит» и АО «Казпочта».

В подарочных наборах для новорождённых была поздравительная открытка от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, памятная монета, выпущенная в честь 30-летия Независимости страны, и свидетельство о рождении, а также предметы первой необходимости.

«Ты пришёл в этот мир в особенный для нашей страны момент – в эти дни мы празднуем 30-летие Независимости. Можно сказать, ты родился под счастливой звездой, так пусть она озаряет весь твой жизненный путь!» – написано в поздравлении Президента страны.

Заявления на получение свидетельства о рождении детей, родившихся 16 и 17 декабря, было принято сотрудниками госкорпорации «Правительство для граждан» в родильных домах, далее переданы в органы РАГС для оформления первого документа гражданина Казахстана.

Дарья Антон

Фото из открытых источников