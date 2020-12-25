Роботы особого назначения 

Внедрению роботизированных систем в армиях мира уделяется повышенное внимание. Широкое применение военные роботы получают в Вооружённых Силах Казахстана, в том числе в нашем регионе.

С 2015 года на оснащение Вооружённых Сил РК, в том числе Усть-Каменогорского гарнизона, поступают робототехнические средства наземного, морского и воздушного назначения.

Для изучения мировых трендов и продвижения новых технологий в прошлом году в Генеральном штабе создано управление развития робототехнических систем. Его специалисты ведут планомерную работу по внедрению и применению робототехники военного назначения. Они тесно взаимодействуют с учебными заведениями и оборонно-промышленным комплексом, совместно с научными предприятиями участвуют в разработке опытных образцов роботов.

Сегодня на вооружении казахстанской армии состоят два вида роботов: наземные и морские. Маневренный телеуправляемый мини-робот Eye Drive весит три килограмма. Он позволяет проводить видео- и аудиоразведку объектов и территорий в условиях слабопересечённой местности, городской инфраструктуры и в помещениях. Его можно легко забросить в здание, откуда он передаст сведения на планшет оператора на расстояние до 50 метров. На открытой местности радиус действия мини-робота составляет более 300 метров.

Мобильный роботизированный комплекс лёгкого класса tEODor используется при проведении опасных работ по разминированию. Он обнаруживает взрывное устройство и под управлением оператора загружает его в специальный контейнер для эвакуации. tEODor способен поднять вес до ста килограммов и переместить его на расстояние от 200 метров до двух километров.

Размещённый на базе минно-трального корабля подводный робот-инспектор K-Ster-I исследует ландшафт морского дна, находит взрывоопасные предметы и передаёт их координаты оператору.

Противоминные дистанционные подводные аппараты K-Ster-С предназначены для уничтожения подводных мин на глубине до 300 метров. Они могут работать на удалении до километра от корабля-носителя.

Выполняя задачи на земле и под водой, проникая в самые труднодоступные места, военные роботы позволяют сберечь личный состав и повысить боевые возможности подразделений.

Ева Ким