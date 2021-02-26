Роботы-конструкторы и дроны для школьников

Развитие системы образования в регионе не остановилось, несмотря на вызовы и ограничения, которые повлекла за собой пандемия коронавируса. Продолжается внедрение полиязычия, углублённое изучение программирования, в учреждениях образования проводится ремонт, в регионе строятся новые школы.



В начале пандемии коронавируса, когда школьники перешли на дистанционное обучение, детей обеспечили компьютерной техникой. Для этого было приобретено 34 тысячи единиц техники. К сети Интернет было подключено более 90 процентов общего контингента учащихся, а шесть процентов детей получили роутеры.

В школах области приступили к реализации нового этапа программы внедрения полиязычия. На эти цели предусмотрен 1 млрд тенге. На первом этапе уже около 4 тысяч учителей повысили уровень владения методикой преподавания языков с 14 процентов до 89 процентов. Это позволило увеличить средний показатель качества знания учащихся на 30 процентов. В этом году повысят свою квалификацию еще 1,3 тыс. языковедов.

Продолжается углублённое изучение языков программирования в IT-классах всех школ области. Как отметил аким области Даниал Ахметов во время отчётной встречи перед населением, за последние два года более 2 тысяч педагогов прошли подготовку по программированию, робототехнике и 3D-моделированию.

– В текущем году школы области будут дооснащены дидактическим электронным материалом, роботами-конструкторами, дронами. Для работы с новым оборудованием предусмотрена курсовая подготовка 600 учителей информатики и физики, – сказал глава региона.

Примечательно, что в 2020 году было открыто три новых школы – в селе Караул Абайского района на 300 мест, оснащённая по стандартам НИШ, в селе Ахмирово на 1000 мест, а также в селе Акжар Тарбагатайского района на 600 мест, с интернатом на 300 мест.

Даниал Ахметов подчеркнул, что в минувшем году на ремонт объектов образования было направлено 11 млрд тенге. Это больше, чем в прошлые годы, в 5 раз. К новому учебному году отремонтировали каждую вторую школу. Всего ремонт был проведён в 320 школах области, 49 детских садах и 5 колледжах.

Сейчас ведётся строительство 3 школ – в Риддере на 600 мест, в поселке Восточный города Семея на 1200 мест и в поселке Степном в Семее на 300 мест.