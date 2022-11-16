Робот-дезинфектор и теплицы на Марсе

В Астане подвели итоги заключительного этапа республиканского конкурса инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению». За звание лучших боролись 170 ребят. Несмотря на высокую конкуренцию, первое место в номинации «Техническое конструирование в области промышленности» завоевал шестиклассник из Риддера Иван Гребенщиков.

Ежегодный конкурс, инициированный Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования (РУМЦДО) Министерства просвещения РК, направленный на поиски юных талантов в сфере конструирования и робототехники, для многих школьников страны стал уникальным шансом проявить себя. За пять лет проведения мероприятия десятки детей получили возможность внести свой собственный вклад в развитие отечественной науки и техники.

Около месяца назад в регионе состоялся областной этап традиционного конкурса, проходивший при поддержке ВК научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». Тепер же стали известны итоги этого масштабного события.

– Республиканский этап конкурса проходил в дистанционном формате, – сообщила и. о. заведующей лабораторией развития художественно-эстетического и научно-технического творчества центра «Дарын» Кунжан Уразаева. – На каждую область предварительно отправлялись квоты. Защита проектов осуществлялась в режиме трансляции на онлайн-платформе Zoom. На связи с конкурсантами была судейская комиссия Астаны.

Всего на республиканский этап конкурса попали 170 детей из разных регионов страны. В их число посчастливилось войти девяти призёрам областного этапа из Восточного Казахстана.

– Нашу область представляла сборная команда учащихся из Риддера, Шемонаихи, Алтая, Усть-Каменогорска, села Самарское, а также школьники из Зайсанского и Курчумского районов. Конкуренция была очень серьёзная, – подчеркнула Кунжан Уразаева. – Но нашим детям удалось показать себя с наилучшей стороны и привлечь внимание судейской комиссии.

На суд жюри ребята представили проекты по девяти номинациям.

– «Проект в строительной области» подготовил ученик восьмого класса Диас Сергейұлы из села Курчум. На базе КГКП «Дом детского творчества» под руководством Ергазы Калигожина мальчик смастерил макет жилого комплекса в виде домбры, – рассказала Кунжан Уразаева. – Актуальной работой в сфере «Проектов в области теплоэнергетики, электроэнергетики, альтернативной энергетики» стали гравитационные батареи, которые сконструировал учащийся девятого класса общеобразовательной средней школы-лицея имени Ж. Болганбаева Мирас Алпысов из села Самарское (куратор Дәурен Мергенчинов). Приятно удивил жюри «Проект в области космонавтики и аэрокосмической техники» – теплицы, предназначенные для использования на Марсе. Необычный модуль спроектировал ученик школы-гимназии № 1 имени Н. Островского из Шемонаихи Ярослав Суханов (куратор Руфина Мухамадиева).

За звание лучшей работы в сфере «Компьютерной графики и 3D моделирования» боролся учащийся десятого класса школы-лицея из Алтая Даниил Кодяков с проектом медицинского протеза руки (куратор Ирина Иванова).

Не менее полезные проекты продемонстрировали будущие выпускники из Зайсана. В номинации «Техническое конструирование в области военной техники» участвовал учащийся 11-го класса Мейір Қайырғазыұлы с проектом роторного траншейного экскаватора. Номинацию «Техническая сборка в области водного транспорта» представил ученик 11-го класса Жігер Ерболатұлы, собрав макет прогулочного катера. В «Проекты в авиационной отрасли» вошла работа десятиклассника Арсена Ришатұлы – учебный электрический кордовый самолёт.

Все три проекта готовились на базе «Станции юных техников» в Усть-Каменогорске под руководством Даурена Акболова. Для номинации «Техническая сборка в области сельскохозяйственной техники и оборудования» ученик восьмого класса средней школы имени Мухтара Ауэзова Бекасыл Азылбек подготовил модель колёсного универсально-пропашного полноприводного трактора МТЗ-82 (куратор Жандос Кабдолданов).

Несмотря на сильных соперников, одному из восточноказахстанских школьников удалось одержать победу в конкурсе. В номинации «Техническое конструирование в области промышленности» ученик щестого класса школы-лицея

№ 1 города Риддера Иван Гребенщиков занял первое место. Разработка робота-дезинфектора, по мнению жюри, стала лучшей.

– Главная цель конкурса – вовлечь детей в исследовательскую, изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники, – пояснила Кунжан Уразаева. – Это поддержка и мотивация для талантливых школьников, создание условий для формирования конкурентных преимуществ личности в творческой компетентности. Очевидно, что такие мероприятия приносят хорошие плоды.

К слову, куратор Ивана Гребенщикова Юрий Котвицкий поделился, что в будущем этот проект они намерены представить на международном конкурсе.

Лилия Дроздова