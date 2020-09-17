Ритмичный сердца стук 

Восточноказахстанские врачи провели операцию по замене аортального клапана без вскрытия грудной клетки.

Специалисты университетского госпиталя НАО «МУС» совместно с турецким коллегой, профессором Эртугрулом Окуяном успешно провели операцию по имплантации баллонно-расширяемого аортального клапана пациенту в возрасте 79 лет. Подобная операция в регионах проводится впервые, ранее такого уровня операции делали лишь в клиниках Нур-Султана и Алматы.

У пациента врачи диагностировали критический стеноз аортального клапана, порок сердца в декомпенсированной стадии, хроническую сердечную недостаточность четвертой степени. Консилиум врачей принял решение операцию по замене аортального клапана биопротезом проводить без вскрытия грудной клетки. Такой метод проводится с минимальным ущербом для здоровья пациента. Операция проводилась совместно с заведующим кафедрой кардиологии Университета медицинских наук города Стамбул, доктором Эртугрулом Окуяном.

– Мы проводили операцию совместно с профессором, за плечами которого огромный опыт – свыше тысячи подобных операций. Устанавливали биопротез нового образца, это для нас большой опыт, – отметил заведующий рентгенэндоваскулярной лабораторией университетского госпиталя НАО «МУС» Ерсын Сабитов. – Из-за сложности состояния пациента мы проводили операцию инвазивно, не затрагивая здоровые ткани – без торакотомии, то есть вскрытия грудной клетки. Раньше у нас уже был подобный опыт, но мы работали с имплантами другого типа. В нашем городе потребность в подобных операциях есть – порядка 20 имплантаций в год, мы планируем в скором времени продолжить работу в этом направлении.

Как отмечают врачи университетского госпиталя, медицинское вмешательство прошло успешно, 79-летний пациент из операционного блока переведён в реанимационное отделение. Благодаря инвазивному методу уже через день, если не будет никаких сложностей, он сможет самостоятельно двигаться и в кратчайшие сроки вернётся к обычному образу жизни.

Флора Левина

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