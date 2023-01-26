Риддер ТЭЦ: новый этап

У аварийной теплостанции в Риддере появился новый инвестор, однако сумма сделки и название компании пока не разглашаются.

По информации заместителя акима области Ержана Нурбаева, ТЭЦ в Риддере приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике, команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой подобных коммунальных предприятий. Он незамедлительно включился в работу и сейчас находится непосредственно на станции, принимая деятельное участие во всех процессах, так, к примеру, собственник уже пригласил компании для ремонта турбин по выработке электроэнергии.

Также, как подчеркнул Ержан Нурбаев, инвестор планирует построить в Риддере завод по производству кокса – этот продукт пользуется спросом во всём мире и в Казахстане в том числе. При его производстве выделяется газ, который используется для растопки котлоагрегатов. Также при производстве кокса происходит нагрев воды высокой температурой до 95 градусов, которую можно использовать в теплосети. Новые собственники намерены наладить деловые партнёрские отношения и с градообразующим предприятием «Казцинк». Кокс они будут производить для металлургического ТОО, а излишки экспортировать в КНР. В строительстве завода есть ещё один плюс – отпадает потребность в золоотвале, так как золы при производстве кокса практически нет.

По словам Ержана Нурбаева, новый собственник уже проводит все неотложные платежи, в том числе закуп необходимого оборудования. В ближайших планах завершить отопительный сезон в штатном режиме, а уже летом начать полномасштабную модернизацию Риддер ТЭЦ и строительство завода.

– У нового собственника есть чёткое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов, – сказал Ержан Нурбаев.

Также важно отметить, что инвестор готов приобрести жильё для будущих специалистов обновлённого коммунального предприятия, чтобы не возникало дефицита работников. Напомним, что предыдущие владельцы в буквальном смысле слова растеряли кадры, и в момент критической ситуации в ноябре 2022 года вместо необходимых 270 работников на ТЭЦ работали всего чуть больше 100. В ближайшее время инвестор проведёт пресс-конференцию для журналистов и встретится с населением, чтобы рассказать о планах модернизации теплоцентрали и дальнейшей работе.

Дарья Штейн