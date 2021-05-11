В Восточно-Казахстанской области стартовала благотворительная акция в помощь пострадавшим от пожара жителям поселка Лесхоз города Риддера.

Акция «Риддер, мы вместе!» направлена на оказание помощи семьям, оставшимся без крова после пожара, произошедшего 10 мая 2021 года.

Так, сотрудники акиматов всех уровней, управлений и государственных учреждений ВКО перечисляют однодневный заработок в фонд «Бірлік» Риддера.

В настоящее время по области организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим от пожара. Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan объявил акцию #Birgemiz, в рамках которой ведут сбор вещей первой необходимости, строительных материалов. Кроме того, Палата предпринимателей региона призывает предпринимателей Востока, которые никогда не оставались в стороне в трудный час, вновь проявить свою социальную ответственность и оказать посильную помощь риддерцам.

Духовенство области инициировало акцию «Қайырымды болсаң, қайырымын өзің көресің». Продукты питания, денежные средства, одежда и прочее принимаются в мечети «Халифа Алтай», а также в мечетях городов и районов области. Стоит отметить, что сегодня АНК ВКО, ВКТУ им. Д. Серикбаева, волонтёрское движение «Творим добро вместе» уже отправили гуманитарную помощь в город.

Также в социальной сети в адрес акимата области приходят письма от неравнодушных граждан региона. Так, предприниматель из Усть-Каменогорска Исатай Ансат опубликовал письмо, в котором изъявил желание безвозмездно передать административное здание и необходимую часть участка для проведения ремонтных работ под жилье и дальнейшей передачи в собственность пострадавшим семьям. Согласно сообщению, это здание бывшей войсковой части, которая состоит из административного здания площадью около 3800 кв. м.

Компания «Казцинк» сообщила, что всем семьям, у которых сгорели дома, выделят по 1 миллиону тг.

Отметим, что вчера аким ВКО Даниал Ахметов, который незамедлительно выехал на место и взял управление ситуацией под свой личный контроль, сообщил, что все жители до единого, которые остались без крова, получат жильё.

Напомним, что в настоящее время открыт счёт фонда «Бірлік» для сбора материальных средств пострадавшим.

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