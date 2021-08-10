Результаты зелёной жатвы

На полях области завершается кормозаготовка. Свыше 1,3 млн голов скота на период зимовки будут обеспечены кормами в достаточном количестве.

Повышение продуктивности молочного стада в регионе – одна из главных задач, которая стоит перед фермерами. Для достижения стабильно высокого показателя отрасли необходимо соблюдение всех технологий. Огромное внимание в этом плане уделяется кормозаготовке. Чем выше качество кормов, тем выше продуктивность стада, его сохранность, привесы, а в итоге – и экономика.

О том, как проводится заготовка кормов сезона 2021 года, свидетельствуют данные статистики, которые озвучил на пресс-конференции руководитель Управления сельского хозяйства ВКО Владимир Гайламазян.

Он отметил, что, несмотря на засушливое лето, существенно ударившее по отрасли животноводства в некоторых районах, кормозаготовка в целом проходит по плану.

Для обеспечения сельскохозяйственных животных полноценными кормами и успешного проведения их зимовки требуется около двух млн тонн сена, 122 тысячи тонн сенажа, по 250 тысяч тонн силоса, соломы и концентрированных кормов.

– На 6 августа этого года в области заготовлено от потребности 47 процентов сена, 66 – сенажа, пять – силоса и более шести процентов концентрированных кормов, – сообщил Владимир Гайламазян.

Для обеспечения заготовки кормов в хозяйствах области имеются 350 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, 4 560 прицепных сенокосилок и 820 пресс-подборщиков.

Первостепенное внимание, по словам спикера, направлено на обеспечение кормовой базой личных подсобных хозяйств, не имеющих сенокосов и техники. Для этого в регионе создано 2 100 бригад, с помощью которых планируется заготовить свыше 1 миллиона тонн сена.

Перед началом зелёной жатвы аграрии поставили себе задачу запастись полуторагодовым объёмом кормов. Но погодные условия внесли свои коррективы. Например, засуха в Тарбагатайском, Кокпектинском, Уланском, Жарминском и в некоторых других районах привела к тому, что животноводческим хозяйствам трудно запасаться самым минимальным количеством кормов. Особенно тяжёлая ситуация складывается в Тарбагатайском районе, где наименьшая обеспеченность кормами – 12 процентов от потребности населения.

По словам руководителя управления сельского хозяйства, в пострадавшие от засухи районы необходимо дополнительно завезти около 50 тысяч тонн кормов. На сегодня поставки идут из Павлодарской области и некоторых районов ВКО. Однако транспортировка кормов значительно влияет на их конечную стоимость. Цена за одну такую тонну достигает 40 тысяч тенге.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в области на предстоящую зимовку 1 330 тысячам голов скота необходимо заготовить не менее 2,5 млн тонн сена с учётом 30-процентного резерва, что выше на 655 тысяч тонн прошлогоднего объёма заготовки.

– Анализ показывает, что в последние три года в среднем ежегодно заготавливалось 1,8 млн тонн сена, что соответствует 1,4 тонны на одну условную голову. Такой уровень обеспеченности позволяет проводить зимовку скота без непредвиденного падежа и снижения продуктивности, – отметил Владимир Гайламазян.

Основной объём сена и зелёной массы однолетних и многолетних трав заготавливается на 488 тыс. га естественных сенокосов и на 1 300 тыс. га пастбищ. Кроме того, сенокошение разрешено на части территорий лесхозов и национальных парков, это порядка 29 тыс. га.

У фермеров области ещё есть время обеспечить скот сытной зимовкой. Заготовка грубых кормов должна завершиться не позднее 15 сентября, а закладка силоса и фуража – до 1 ноября. В оперативном решении вопросов кормозаготовки оказывают содействие специально созданные региональные штабы.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива редакции