Результаты очевидны и неоспоримы

За время руководства Даниалом Ахметовым ситуация в сфере образования ВКО поменялась кардинально, считают преподаватели. Причём, это касается и дошкольного, и среднего, и профессионально-технического, и высшего образования.

Так, к примеру, именно в Восточном Казахстане были впервые в стране открыты Центры компетенций, создавшие устойчивую связь между крупными предприятиями региона и колледжами, которые, собственно, и готовят специалистов для промышленных гигантов. Сегодня их уже 10. Безусловно, педагоги отмечают и то, что в каждой школе внедряются современные технологии и методики преподавания. Нет ни одного среднеобразовательного учреждения, в котором не работал бы класс робототехники, познавать основы IT ребята начинают со школьной скамьи.

За последние пять лет значительно увеличилось число образовательных грантов в вузах, в этом году их было выделено 450, это самый высокий показатель по стране. Соответственно снизился отток наших абитуриентов в зарубежные университеты, и это неудивительно. Выпускники региональных вузов с лёгкостью находят работу в любом регионе республики и за её пределами.

Особое внимание уделяется молодым педагогам – для них строятся новые квартиры, в сельской местности учителя получают подъёмные, возрастает заработная плата. В свою очередь сами учителя постоянно повышают квалификацию, а их воспитанники занимают призовые места на интеллектуальных соревнованиях областного, республиканского и международного уровня. Благодаря грамотному руководству Даниала Ахметова в сёлах больше не строятся школы «на вырост», помещения не простаивают, а подрядчики не могут искусственно завышать стоимость строительства, поскольку разработаны типовые проекты образовательных учреждений на 50, 100, 300, 600 и 1000 мест, и они соответствуют всем современным стандартам.

Работа над повышением качества знаний, которые получают наши дети, ведётся в регионе на постоянной основе. Её результаты заметны уже сейчас, уверены педагоги.

Насима Халелова