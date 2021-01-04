Результативный год 

О развитии Бородулихинского района рассказал его глава Кинугул Бичуинов.

Бородулиха является одним из крупных агропромышленных районов, где посевные площади заняли более 324 тыс. га, почти треть зернового поля Восточного Казахстана находится именно здесь. Поэтому в особом статусе в районе развитие агропромышленного комплекса.

В последние годы бородулихинские сельхозтоваропроизводители трудятся над увеличением объёмов продукции растениеводства, что достигается, прежде всего, за счёт увеличения урожайности и путём расширения посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур.

В этом году все сельскохозяйственные работы, от посева до уборки, проходили во время пандемии в сложных экономических условиях. При этом на урожайности всех традиционных культур сказалось засушливое лето. Были полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 157 тыс. га, намолочено 153 тыс. тонн зерна.

На 123 тыс. га убраны масличные культуры. Хозяйства района обеспечили хороший задел под урожай будущего года. Посеяно 7800 га озимых культур, из них 5200 га – пшеницы, 2600 га – ржи. Вспашка зяби проведена на площади 145 тыс. га, при планируемых 135 тыс. га.

Помимо земледелия большую роль в жизни и развитии сельского хозяйства района играет животноводство, которое в структуре валовой продукции сельского хозяйства занимает 40 процентов.

В районе действуют 10 молокоприёмных пунктов, охватывающих 54 населённых пункта. Ими за этот год от населения собрано более девяти тысяч тонн молока.

В целях увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных ведётся работа по породному преобразованию беспородного скота, откорму молодняка, аренде племенных быков в стада.

В сфере ЖКХ для улучшения качества автомобильных дорог районного и областного значения в этом году проведён средний ремонт проезжей части и тротуаров в посёлке Жезкент – по проспекту Октября, улицы 60 лет КазССР, в селе Бородулиха – по улицам Бірлік, Достық, переулкам Центральный, Спортивный.

Также средним ремонтом была охвачена дорога районного значения в направлении Новодворовка – Переменовка – Ремки протяжённостью 10,9 км.

В рамках «Дорожной карты занятости» в следующем году планируется уложить асфальтовое покрытие на 38 км дорог областного значения, около

11 км дорог районного значения, в том числе участок дороги Переменовка – Ремки, Бородулиха – Жезкент, Семей – граница РФ – Новопокровка – Петропавловка – Зубаир – Байтанат – граница РФ, дороги Семей – граница РФ – Воскресеновка – Петропавловка – Шелехово – Бель-Агаш – Дмитриевка.

В сфере строительства в этом году завершено несколько проектов по разработке проектно-сметных документаций. Получены положительные заключения экспертизы на проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Бородулиха, возведение которого начнётся в мае 2021 года, а также двух 4-квартирных жилых домов и 30-квартирного жилого дома в селе Бородулиха.

В целом в этом году в районе введено больше 5170 кв. м жилья. Построены и введены в эксплуатацию четыре двухквартирных жилых дома для многодетных семей, общей площадью 848 кв. м.

Марина Шевелёва