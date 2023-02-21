Результат превзошёл ожидания

В Усть-Каменогорске лучших спортсменов Восточно-Казахстанской области наградили премией «Жыл үздігі – 2022». Лидерам в разных видах спорта вручили благодарственные письма, денежные сертификаты и даже ключи от квартир.

Цель этого мероприятия заключалась не только в чествовании призёров и победителей, но и в популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни, привлечении внимания восточноказахстанцев к достижениям наших спортсменов.

Как отметил на церемонии награждения аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, очень показательным является тот факт, что на одной сцене с именитыми спортсменами стоят совсем юные, которые ещё только начинают свой путь к победам и достижениям.

– Молодые спортсмены видят перед собой хороший пример и понимают, что спорт – это здоровье, сила и уверенность в себе, – подчеркнул глава региона.

Отметим, недавно наши атлеты вернулись с Х чемпионата Азии по лёгкой атлетике, завоевав 12 медалей, шесть из которых – высшей пробы.

– За прошедший год ребята показали отличные результаты по многим видам спорта, среди них есть призёры и победители чемпионатов мира и Азии, Кубков мира и юниорских стартов. Каждый из них получил достойную награду от имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Для спортсменов это не просто очередное поощрение, но и знак внимания, подчёркивающий, что их победы важны для всего региона, – отметил руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Жандос Сайханов. – К тому же, это станет стимулом для юных спортсменов области, которых мы пригласили на торжественное мероприятие.

Одну из наград «За волю к победе» вручили мастеру спорта международного класса по лёгкой атлетике Фаине Мейрмановой.

– На чемпионате Азии среди слабослышащих я попала в шестёрку лучших спортсменов – это стало для меня хорошей мотивацией двигаться дальше. Сейчас готовлюсь к очередным соревнованиям, ежедневно тренируюсь, настроена показать лучший результат, – поделилась планами юная спортсменка.

Присутствовать на торжественном награждении некоторым спортсменам не помешали даже спортивные травмы.

– Занимаюсь таеквондо уже восемь лет, в секцию меня привели родители в девятилетнем возрасте, с двенадцати лет принимаю участие в крупных соревнованиях. Сейчас я обладатель чёрного пояса и первого дана, – рассказал о себе серебряный призёр чемпионата Азии среди юниоров в городе Хошимин (Вьетнам) Бекарыс Бекенов.

На соревновании, которое проходило в начале февраля в Турции, юноша получил травму ноги.

Одной из главных наград стали ключи от собственных квартир, которые аким области вручил Жанне Мамажановой (лёгкая атлетика) и Данияру Кайсанову (борьба) «За особый вклад в развитие спорта ВКО», и Азамату Даулетбекову (борьба) «Лучшему спортсмену 2022 года».

Также заслуженные награды получили тренеры, ветераны спорта и спонсоры по номинациям «Лучший тренер района», «Лучший тренер по зимним видам», «Лучший тренер», «Лучший методист по спорту», «Лучшая спортивная школа», «Лучший директор», «Лучший ветеран спорта», «Спонсор года», «Лучший вид спорта», «Лучший профессиональный спортивный клуб» и «Лучшая информационная страница».

Праздничный вечер завершился концертной программой, гвоздём которой стало выступление рэпера Фархата Калиева, более известного среди молодёжи под псевдонимом Kalifarniya.

Аяужан Утеулинова