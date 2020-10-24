Режим подготовки активирован 

В Восточно-Казахстанской области ведётся активная подготовка к возможной второй волне коронавирусной инфекции.

В рамках подготовительных мероприятий глава региона Даниал Ахметов провёл онлайн-совещание с акимами городов и районов, в ходе которого поручил им и главным врачам в течение недели доложить об оснащении медицинских учреждений области оборудованием и препаратами, а также отработать алгоритм действий при работе с заражёнными COVID-19.

«Ещё раз отработать график доставки больных, особенно из сельских районов области, для прохождения КТ-исследования. В ближайшее время для медицинских работников пройдёт семинар, где будут детально рассмотрены сложные случаи КВИ и пошаговые этапы лечения. Безусловно, такой обмен опытом пригодится в работе», – написал на своей официальной странице в Instagram Даниал Ахметов.

Аким области также подписал распоряжение о создании 112 групп расследования центра локализации. В их задачу входит поиск и локализация больных и контактных. Если возникнет необходимость, к работе этих групп будут подключены мобильные бригады медиков.

Напомним, в регионе уже действуют мониторинговые группы, которые следят за соблюдением населением санитарно-эпидемиологических норм. Аким Восточно-Казахстанской области акцентировал внимание на их неэффективности и подчеркнул, что необходимо усилить позиции в этом направлении.

«Хочу сказать о неэффективной работе мониторинговых групп, их проверки носят формальный характер. По итогам 3970 проверок составлено всего 225 протоколов. Поэтому Департаменту полиции Восточно-Казахстанской области необходимо эту работу усилить», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Добавим, что на сегодняшний день в регионе уже готово 6100 инфекционных коек. В ближайшее время дополнительно будет закуплено необходимое оборудование и лекарственные препараты.

Помимо этого, в банке плазмы крови находится 2889 доз, что составляет 70 процентов от всей плазмы в Республике Казахстан. Стоит подчеркнуть, что эффективность её применения в лечении коронавирусной инфекции доказана мировой практикой.

В рамках рабочей поездки Даниал Ахметов ознакомился с ходом работ в 19-м микрорайоне областного центра. Он поручил подготовить смету для обустройства сквера длиной 80 метров со стороны проспекта Казыбек би, где установят памятник и красивый фонтан.

Что касается транспортной инфраструктуры, в ноябре планируется завершить реконструкцию автодорог, связывающих Самарскую и Алматинскую трассы.

«Магистраль снимет нагрузку с центра города и через Понтонный мост будет связывать Ульбинский район Усть-Каменогорска с 19-м микрорайоном. Также в следующем году проспект Есенберлина протянут до перекрёстка улиц Жибек жолы и Сатпаева. Таким образом, основная транспортная логистика областного центра в 2021 году будет завершена и полностью благоустроена», – сообщил Даниал Ахметов на своей странице в Instagram.

Также глава региона посетил новый микрорайон Усть-Каменогорска Нұрлы жол и раскритиковал темпы строительства 16- и 12-этажных жилых домов. Как выяснилось, срок ввода 70 тысяч квадратных метров жилья в эксплуатацию срывает подрядная организация. Даниал Ахметов поручил акиму города Жаксылыку Омару разобраться в ситуации и принять необходимые меры по решению проблемного вопроса.

– Горожане ждут эти дома. Они кредитные, арендные. А акимат города должен возвращать деньги в бюджет, – резюмировал Даниал Ахметов.

Александра Исаева

Бакытгуль Бельбаева