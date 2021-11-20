Режим активирован

Десять сейсмодатчиков установят в Восточно-Казахстанской области до конца года.

Восточно-Казахстанская область находится в зоне опасной сейсмической активности. По статистическим данным, за последние десять лет здесь произошло более 20 случаев землетрясений. Поэтому обеспечение сейсмобезопасности актуально как никогда.

В прошлых номерах газеты сообщалось, что для наблюдения за подземными толчками в регионе планируют установить сейсмодатчики. Работа в этом направлении началась ещё в 2019 году, когда институт сейсмологии совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям ВКО разработали программу целевого финансирования «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе» на 2020–2023 годы.

На днях в кризисном центре ДЧС ВКО прошла презентация устройств, которые будут смонтированы и установлены в Усть-Каменогорске и по региону.

– Определено пять станций наблюдений широкополосных сейсмодатчиков в Восточно-Казахстанской области и пять станций наблюдений сильных движений на территории областного центра, – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов. – Сейсмодатчики предназначены для измерения колебаний путём преобразования движения земли в измеримый электронный сигнал.

По словам специалистов, непрерывное режимное наблюдение позволит дать объективную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий, спрогнозировать ситуацию, а также проводить грамотную строительную политику.

– Важной составляющей работ по сейсмическому микрорайонированию Усть-Каменогорска является выявление, уточнение расположения активных тектонических разломов, – добавил начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель. – Только на основании всей собранной, обработанной геофизической, сейсмологической информации и проведённого моделирования возможно выполнить достоверную оценку сейсмической опасности исследуемых территорий для проведения обоснованной строительной политики.

Добавим, в рамках программы также будут разработаны комплекты карт сейсмического районирования для регионов страны, в том числе для Восточно-Казахстанской области.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО