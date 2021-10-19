Ревакцинация: как это будет?

Глава Минздрава РК рассказал о волнующей всех проблеме – сроках ревакцинации от коронавирусной инфекции.

В столичной СЦК прошла пресс-конференция «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», где основным спикером выступил министр здравоохранения Алексей Цой.

– Учитывая международный опыт, мы рекомендуем введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против COVID-19, – сказал он.

При этом получившим векторные вакцины (например, Спутник V) рекомендована ревакцинация через девять месяцев инактивированной вакциной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК- (Pfizer).

А получившим инактивированные вакцины (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) – ревакцинация через шесть месяцев векторной (Спутник V) или м-РНК-вакциной (Pfizer).

Получившим м-РНК-вакцину (Pfizer) – ревакцинация через шесть месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник V) вакциной.

Однако возможна ревакцинация идентичными вакцинами.

Также министр здравоохранения сделал очень важное заявление по поводу введения оплаты за прививки.

– Раз в Казахстане мы можем независимо выпускать собственную вакцину, которая доказала клиническую эффективность, мы эту вакцину будем закупать у себя в рамках бесплатного гарантированного объёма. При этом остальные вакцины, также как на сегодняшний день по остальным прививкам, к примеру от гриппа, будут допущены к коммерческому обращению. Сейчас на рынке мы агитируем компании для того, чтобы они заходили и могли поставлять эти вакцины на рынок Казахстана и предлагать свои услуги. Таким образом, другие вакцины можно будет получить дополнительно на платной основе, сейчас фармкомпании отрабатывают эти механизмы, – отметил Алексей Цой.

По его словам, COVID-19 включён в Национальный календарь вакцинаций, кратность вакцинаций ещё определяется.

– Сейчас мы идём по пути экстренной ревакцинации через бустерные дозы. В дальнейшем мы ожидаем дополнительных научных исследований и подтверждающих клинических результатов от наших международных коллег, в том числе от Всемирной организации здравоохранения. Буквально на днях ВОЗ призвала вакцинировать уязвимые слои населения, которые в первую очередь подвержены коронавирусной инфекции. Соответственно мы тоже гармонизируем своё законодательство под это. Как новые требования появятся, мы внесём их в календари прививок, – рассказал глава Минздрава.

Он заверил, что Министерством здравоохранения ведётся постоянная работа по закупу вакцин, зарегистрированных ВОЗ, – поставлены CoronaVac, VeroCell, планируется поставка Pfizer-BioNTech.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан