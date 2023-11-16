Рецепты хорошего самочувствия

В холодное время года организм требует дополнительных источников витаминов, энергии и, конечно, особого ухода. Эксперты отмечают, правильный выбор актуальной одежды, физическая активность, соблюдение сбалансированного питания и режима отдыха – базовые правила для хорошего самочувствия.

СУПЕРЗАРЯДКА ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Регулярные физические упражнения являются ключом к снятию стресса и укреплению физического и психического здоровья. Людям, которые балансируют между личными и профессиональными обязанностями, часто не хватает времени, чтобы уделить внимание своей физической форме. Возможно, вы не можете регулярно ходить в спортзал или выходить на ежедневную пробежку, но вам не о чем беспокоиться. Есть упражнения, которые можно делать дома без какого-либо оборудования, способные поддержать вашу физическую форму.

Одним из эффективных упражнений является планка. Статическую планку можно повторять в любое время дня или вечера без привязки к основному комплексу. Это простой способ привести тело в тонус после длительного сидения или отдыха. Планку можно проводить в разных модификациях: на боку, с приподнятыми ногами, стоя на руках или предплечьях. Главная особенность такого упражнения – втянутый живот и расслабленная спина. Всю нагрузку при ровном положении тела берёт на себя мышечный корсет и пресс. В этом упражнении не существует темпа, есть только временные показатели, которые нужно с каждым днём увеличивать на 3–5 секунд.

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ С АПЕЛЬСИНОМ

Одно из лучших средств против осенней депрессии и простуды – чай, в состав которого входят натуральные компоненты. И их список не только разнообразен, но и достаточно прост. Предлагаем читателям один из популярных осенних рецептов чая.

Для приготовления облепихового чая понадобятся: 40 граммов ягод облепихи, четверть небольшого яблока, два кружочка апельсина, одна чайная ложка мёда, одна небольшая палочка корицы, одна звёздочка аниса, 250 миллилитров воды.

Способ приготовления: яблоко очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кусочки. Облепиху, кусочки яблока, один кружочек апельсина, корицу и анис сложите в одну ёмкость, залейте водой и поставьте на небольшой огонь. Варите 15–20 минут, не доводя до кипения.

Снимите с плиты, добавьте мёд и второй кружочек апельсина. Накройте ёмкость крышкой и дайте настояться 3–5 минут. После этого разливайте по чашкам и подавайте к столу. При желании чай можно процедить через марлю.

НЕОБХОДИМЫЙ АКСЕССУАР

Температура воздуха постепенно снижается, поэтому головные уборы перестают быть просто стильным аксессуаром и становятся неотъемлемым элементом осеннего образа.

В этом сезоне в тренде вязаные шапки, трикотажные бини, шапки с помпонами, с вязаным узором, шляпы, кепи, фуражки, бейсболки, меховые модели и береты.

Помимо множества фасонов головных уборов разнообразны и материалы, из которых они сделаны: кожа, замша, вельвет, деним, кашемир, фетр, войлок, экомех.

Новинка – головные уборы с крупной и фактурной вязкой – сразу же обращает на себя внимание. Бе-

зумно красиво выглядят вязаные шапки с помпонами или без, выполненные с отворотами и оригинальными вязаными узорами в виде шишек и кос. Такая шапочка станет акцентом любого образа на холодный период. Особенно актуальны модели в однотонном решении и нежном цвете бежевого, коричневого, шоколадного, кремового, пудрового, мятного.

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ ГЛИНА

Маска из глины для лица – простой и доступный каждой девушке способ ухода за кожей лица. В зависимости от вида глины маски увлажняют, подсушивают, насыщают кожу питательными веществами и полезными минералами, тонизируют и подтягивают. Они заменяют целый арсенал дорогостоящей косметики. Ещё одно преимущество глины – возможность нанесения в домашних условиях.

Как определить, какая глина нужна вашей коже? Выбирается это косметическое средство чаще всего в зависимости от типа кожи. Жирная – белая и голубая. Сухая – красная и зелёная. Склонная к раздражению, тонкая – красная. Увядающая – зелёная, голубая, белая, красная.

В осенний период актуально увлажнение кожи, поэтому для читателей мы приготовили рецепт маски с зелёной глиной. Она известна своими целебными и косметическими свойствами. Калий, кремний, цинк и алюминий, а также медь, содержащиеся в составе зелёной глины, восстанавливают водный баланс кожи, стимулируют нормализацию обменных процессов, делают кожу свежей и молодой. Зелёная глина устраняет отёки, улучшает состояние волос, тела и даже укрепляет ногти.

Смешайте в равных частях порошок зелёной глины и воду, добавьте эфирное масло чайного дерева. Нанесите маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Дождитесь полного высыхания (8–12 минут). Смойте маску с глиной тёплой водой и нанесите лёгкий увлажняющий крем.

МАКИЯЖ ПО-ОСЕННЕМУ

Один мудрец назвал макияж философией женщины и был прав, ведь именно он способен сделать уникальные вещи с нашей внешностью. Самое время вдохновляться главными осенними трендами.

В этом сезоне особенно востребованными стали базовые оттенки косметики, а также лёгкие мейкап-приёмы, на повторение которых уйдёт не больше пары-тройки минут. В макияже главенствует кофейная гамма. Бежево-коричневые оттенки предлагается наносить и на глаза, и на губы, выбирая более подходящий подтон, а также текстуру – сияющую или матовую. Визажисты советуют использовать приглушённые розовато-коричневые средства для губ и при желании дополнять их лёгким контурингом – для модного омбре-эффекта в стиле макияжа из 1990-х.

ВИТАМИНЫ И ЕЩЁ РАЗ ВИТАМИНЫ

Осенью не будет лишним тщательно проанализировать недостаток некоторых ключевых витаминов: уровень витамина D 3 и жирорастворимых витаминов А, Е, К.

D 3 участвует в формировании гормонального фона и влияет на контроль иммунитета. Витамин А отвечает за защиту кожи, Е – за стероидные гормоны, витамин К – за кровь и усвоение D 3 . Витамины группы B отвечают за нейропротекцию, кроветворение, кожу.

Если показатели стремятся к нижней границе, дефицит витаминов нужно восполнять медикаментозно, потому что быстро закрыть серьёзный дисбаланс за счёт продуктов питания практически невозможно.

В то же время медикаментозная поддержка служит профилактикой и помогает укрепить организм перед сезоном эпидемий.

Подготовила Татьяна Кравченко по материалам электронных СМИ