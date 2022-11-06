Рецепт от осенней хандры

В Глубоковском районе в Доме культуры имени Абая открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Её посетители окунулись в парад творческих фантазий, наполнились вдохновением и зарядились позитивной энергией, так необходимой в хмурые осенние дни.

Чтобы порадовать и удивить своих земляков, 35 талантливых мастеров со всего Глубокого района представили более 150 уникальных работ.

Мы в очередной раз убедились, насколько богат талантами наш край! Их произведения – это феерия творчества, полёт фантазии, тонкого вкуса и сложнейших техник исполнения.

Приветствуя на торжественном открытии выставки всех участников, заместитель акима района Елена Старенкова выразила надежду, что это событие придаст новый импульс развитию ремесленного потенциала Глубоковского района.

Посетители смогли погрузиться в мир рукотворных шедевров. Их сопровождали и рассказывали о своих работах сами авторы творческих произведений.

Судя по экспонатам, представленным на выставке, глубоковские мастера не только хранят и преумножают наследие народного творчества, но и вносят что-то своё, меняют формы, совершенствуют технику. Одним словом – творят. И творчество, которое хранит частичку их души и тепло рук, дарит радость и вдохновение всем, кому посчастливилось встретиться с результатами их мастерства.

Умельцами они стали благодаря увлечению любимым делом – вязанием спицами и крючком, шитьём кукол и мягких игрушек, вышиванием картин бисером и крестиком, плетением из лозы. Есть среди них и «ювелиры» по дереву, художники. В их искусных руках любой, даже, на первый взгляд, неказистый материал превращается в неповторимые картины, элементы декора, украшения, скульптуры.

Один из таких умельцев, Нуржан Есхожин, ознакомил посетителей с тонкостями резьбы по дереву. В его руках этот тёплый материал буквально на глазах превращается в очередной шедевр – сказочных зверей или стильное украшение интерьера. Мастер уверяет: чем сложнее задумка, тем интереснее работать над её воплощением.

С каждым часом мероприятие притягивало всё больше посетителей.

– На выставку я пришла со своими внуками. Для них это прекрасная возможность не только увидеть впечатляющие работы, но и пообщаться с мастерами своего дела, узнать тонкости их ремёсел, зарядиться всеобщим настроением праздника, – поделилась своими впечатлениями местная жительница Любовь Ивановна.

По словам организаторов, выставка продлится до 19 ноября, для её посетителей будут проводиться индивидуальные и коллективные экскурсии.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено организаторами

Глубоковский район