Рецепт для сельского врача

Звену первичной медико-санитарной помощи в системе здравоохранения республики будут уделять особое внимание. Обеспечить доступность медицинской помощи и проведение первичных медосмотров для населения даже в самых отдалённых сёлах позволит расширение сети поликлиник, сельских врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

Так, в сёлах ВКО в ближайшие два года построят 36 врачебных амбулаторий и ФАП.

По поручению Главы государства для кардинального пересмотра подходов к организации первичной медицинской помощи утверждён План мероприятий по модернизации ПМСП в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности.

Для улучшения качества медпомощи на селе внедряются такие проекты передовых практик ПМСП, как служба поддержки пациента, раннее выявление неинфекционных заболеваний, программы управления заболеваниями, универсальная прогрессивная модель патронажа, планирование семьи, улучшение мужского здоровья, кабинет развития ребёнка.

Как отметила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, в последние два года удалось нарастить объёмы медпомощи, в частности, количество консультативно-диагностических услуг увеличилось в 1,5 раза, что позволит повысить доступность ранней диагностики заболеваний и снизить частные расходы населения на здравоохранение.

– Первичная медико-санитарная помощь – это основное звено, база системы здравоохранения. Повышенное внимание в госпрограммах и нашем национальном проекте уделяется как раз развитию ПМСП, – отметила Ажар Гиният. – В настоящее время мы развиваем службу поддержки пациентов, куда они могут обращаться с предложениями и вопросами непосредственно в своей поликлинике. В ней работают специалисты, которые должны решить вопрос здесь и сейчас. Мы поручили открыть такие службы при всех медучреждениях. Причём располагаться они должны на первых этажах, чтобы пациенты видели – их права защищаются и, в случае чего, им есть куда обратиться. Также мы развиваем лучшие практики, которые уже есть в республике. По моему поручению главврачи учреждений по всему Казахстану направляются в поликлиники, где уже внедрены лучшие практики Всемирной организации здравоохранения. Кстати, ВОЗ признала демонстрационную площадку ПМСП на базе районной поликлиники в Енбекшиказахском районе Алматинской области одной из трёх лучших в мире. Почему бы региональным специалистам не учиться у своих соотечественников?

По поручению Главы государства в Казахстане стартовала реализация пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», который предусматривает строительство 655 сельских объектов ПМСП в республике. Также в рамках пилотного проекта по республике планируется модернизация 32 многопрофильных районных центральных больниц. В них откроют инсультные и кардиологические отделения, ЧКВ-центры (чрезкожное коронарное вмешательство, то есть минимально инвазивное вмешательство, которое выполняется через небольшой прокол в коже. Основные показания: стенокардия, ишемия миокарда и острый инфаркт миокарда – авт.), отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения малоинвазивной хирургии, травматологии и реабилитации.

Как отметила Ажар Гиният, для реализации пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения» Минфин республики уже предусмотрел в республиканском бюджете необходимые средства на ближайшие два года.

В системе здравоохранения Восточно-Казахстанской области в ближайший год тоже намечается строительный бум. В отличие от прошлых лет, когда основной акцент делался на возведение крупных высокотехнологичных медицинских центров уникального направления, в 2023 году большая часть бюджета предусматривается на строительство 36 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов в тех сёлах, где их ещё нет. И это тоже будет сделано в рамках специального поручения Главы государства, давшего Правительству РК и акимам областей двухлетний срок на полную ликвидацию дефицита небольших медицинских организаций в сельской местности.

Отметим, в этом году в ВКО уже ведётся строительство двух первых из 36 запланированных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, сейчас в Риддере возводится новая поликлиника на 500 посещений в день, для которой параллельно закупают медицинское оборудование и оргтехнику.

– Мы планируем построить в сельской местности 27 медпунктов, два фельдшерско-акушерских пункта и семь семейно-врачебных амбулаторий, – проинформировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – Есть типовые проекты, и всё готово, чтобы начать строительство. Как только типовые проекты доработают в привязке к местности, управление здравоохранения может подавать заявки в бюджет для выделения дополнительного финансирования

Безусловно, для новых фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах потребуются работники среднего звена здравоохранения. И для их подготовки, по мнению министра здравоохранения, необходимо использовать региональные гранты акимов районов и области, присматриваться к талантливой молодёжи в сёлах, поддерживать ребят и приглашать на работу в родные края.

– Медработники среднего звена готовятся практически в каждой области. Ежегодно в колледжах размещается госзаказ. Но при этом он должен быть целевым. Нужно искать в сёлах одарённых детей, которые хотят стать врачами или медицинскими работниками. Их нужно поддерживать и обучать, в том числе и за счёт местного бюджета. Если будет необходимость – готовить их на республиканском уровне, а мы поможем и поддержим, – заверила Ажар Гиният.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета