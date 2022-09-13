Республиканская акция «Народный юрист»

«Народный юрист» – это акция, которая за время своего существования стала республиканской, поскольку проводится во всех городах и основных населённых пунктах Казахстана. В рамках мероприятия представители государственных органов, юристы и адвокаты РК проводят приём населения и оказывают бесплатную юридическую помощь.

Цель акции – снятие социальной напряжённости путём повышения правовой грамотности населения, решение вопросов и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить необходимую помощь в решении вопросов в правовом поле от государственных органов и лучших представителей юридического сообщества страны. Среди них – известные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники антикоррупционной службы, судьи, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, руководители госорганов, сотрудники налоговых органов, управления регистрации недвижимости и многие другие.Изначально в акции принимали участие юристы и адвокаты. Со временем к ним присоединились представители антикоррупционной службы, акиматов, прокуратуры, департаментов юстиции, частные судебные исполнители, нотариусы, медиаторы и другие специалисты. За период 2016-2019 гг. в акции приняли участие более 7000 лучших экспертов и представителей государственных органов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 100 тысяч человек, обратившихся за правовой помощью.

С момента своего старта акция «Народный юрист» сразу показала свою востребованность. Её оценили простые казахстанцы, она стала традиционной, её с нетерпением ждут.

Акция не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии её проведения, а также по уникальности формата, поскольку проходит во всех городах в одно время.

На период введения карантинных ограничений и установленный в связи с ними запрет на проведение массовых мероприятий проведение «Народного юриста» было приостановлено. В 2022 году, в связи с нормализацией санитарно-эпидемиологической обстановки, принято решение возобновить эту социально значимую деятельность.