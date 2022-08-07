Решили сообща

Предприниматель из Бородулихинского района помог отремонтировать дорогу в селе.

В селе Бель-Агач Бородулихинского района проведён ямочный ремонт одной из центральных улиц. За счёт средств индивидуального предпринимателя В. Мартышкина были приобретены необходимые материалы и выделена техника. Руководители местных организаций предоставили рабочих для ремонта. Помощь также была оказана и неравнодушными жителями села. Акимат Бель-Агачского сельского округа выразил благодарность всем, кто оказал поддержку.

Сельчане отмечают, что дорожное покрытие на этой улице было неровным и с множеством ям. Теперь проехаться по ней стало намного приятней.

Юрий Пааль

Бородулихинский район