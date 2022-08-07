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Решили сообща
Предприниматель из Бородулихинского района помог отремонтировать дорогу в селе.
В селе Бель-Агач Бородулихинского района проведён ямочный ремонт одной из центральных улиц. За счёт средств индивидуального предпринимателя В. Мартышкина были приобретены необходимые материалы и выделена техника. Руководители местных организаций предоставили рабочих для ремонта. Помощь также была оказана и неравнодушными жителями села. Акимат Бель-Агачского сельского округа выразил благодарность всем, кто оказал поддержку.
Сельчане отмечают, что дорожное покрытие на этой улице было неровным и с множеством ям. Теперь проехаться по ней стало намного приятней.
Юрий Пааль
Бородулихинский район