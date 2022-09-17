Решение назревших вопросов

Составлен перспективный план развития Тарбагатайского района. В него включены проекты по строительству школ и других социальных объектов, а также касающиеся сферы ЖКХ.

В рамках рабочей поездки аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с жителями села Акжар Тарбагатайского района. В Акжарском доме культуры, где проходила встреча, было многолюдно. Каждый хотел получить ответ на свой вопрос и поделиться идеями по улучшению жизни в районе.

– По моему поручению аким района, депутаты, инициативная группа жителей составили план задач, которые необходимо решить в ближайшее время. Это, прежде всего, вопросы водоотведения и коммуникаций. На их решение из бюджета области выделены необходимые средства, – отметил Даниал Ахметов.

Кроме того, по словам главы региона, составлен перспективный план развития Тарбагатайского района, куда вошли проекты по строительству школ и других социальных объектов, вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Сообщается, что в этом году в районе приступят к строительству 48 домов для многодетных и малообеспеченных семей. Подготовлены участки и выделено финансирование для возведения антенно-мачтовых сооружений, чтобы обеспечить местных жителей более качественной интернет-связью.

На контроле руководства области находится и работа по возврату неиспользуемых пастбищ. По мнению Даниала Ахметова, для жителей района, где развито животноводство, это один из важных вопросов.

– На сегодняшний день в области добровольно возвращено 44 тысячи гектаров неиспользуемых земель. Сейчас проводится работа по возврату государству 98 тысяч гектаров земли и проверка её дальнейшего использования, – сообщил аким области.

В ходе встречи с населением состоялось обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Даны разъяснения по развитию сельского хозяйства, грамотному субсидированию, поддержке развития села, на которых сделал акцент Президент страны.

Также Даниал Ахметов подчеркнул, что подготовка нового Налогового кодекса к 2023 году для перезагрузки фискального регулирования, реформирование модели бюджетной политики путём перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами» – это сложные и важные задачи.

Аким Восточно-Казахстанской области поговорил с каждым, кто обратился к нему с вопросами и предложениями. Одна из участниц встречи отметила, что население обрадовала новость о строительстве новой школы в районе. Она уточнила, когда именно начнётся работа. Глава региона ответил, что на реализацию этого проекта выделено 500 млн тенге, к строительству объекта приступят в следующем году.

Ещё один местный житель, выразив слова благодарности за поддержку в организации празднования 330-летия Кабанбай батыра и 100-летия села Акжар, озвучил необходимость строительства жилых домов для учителей, врачей и госслужащих, с целью привлечения специалистов в село. Аким области поддержал это предложение.

– На местах люди должны активнее участвовать в жизни села и района. Часть важных вопросов, которые были озвучены на отчётной встрече, уже решены. Мы продолжим реализацию важных проектов в сфере здравоохранения и образования и поддержим инициативу жителей села в открытии музея истории, – резюмировал Даниал Ахметов.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район