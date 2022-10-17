Решайте сами

В Департаменте государственных доходов ВКО рассказали об особенностях осуществления камерального контроля. В частности, жителям напомнили, что цель подобных проверок – предоставить налогоплательщику право самостоятельно устранить выявленные налоговыми органами нарушения.

О камеральном контроле не понаслышке знают многие бухгалтеры и индивидуальные предприниматели. Такому контролю подвергаются документы, связанные с налоговой отчётностью, которую налогоплательщик предоставляет в соответствующие органы. И в случае выявления нарушений, налогоплательщика уведомляют об этом путём извещения.

Нарушения, в свою очередь, оцениваются по степени риска (незначительная, средняя, высокая). В зависимости от этого налоговый орган избирает политику урегулирования подобных вопросов.

В случае получения уведомления о нарушении, налогоплательщику предоставляется 30 рабочих дней на то, чтобы их устранить либо обжаловать. Для этого необходимо подготовить один из следующих документов для подачи в налоговый орган:

1) налоговая отчётность за период, к которому относятся выявленные нарушения;

2) пояснение по выявленным нарушениям;

3) жалоба на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов по направлению такого уведомления.

Как правило, таких мер бывает достаточно, чтобы решить проблемы с порядком налоговой отчётности. А вот неисполнение требований налоговой может быть чревато.

– Если налогоплательщик не реагирует на уведомления, либо уведомления возвращаются в отдел государственных доходов, то предпринимаются следующие санкционные действия, – пояснил заместитель руководителя ДГД по ВКО Ерик Татубаев. – Приостанавливаются расходные операции по счетам налогоплательщика. Проводится налоговое обследование по месту нахождения налогоплательщика. Также в случае нарушения установленного срока исполнения уведомления предусмотрена административная ответственность по статье 288 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Если проблемы, связанные с исполнением уведомлений, зарегистрированы повторно в течение года, то это грозит необязательному налогоплательщику штрафом в размере пятнадцати месячных расчетных показателей (или в суммарном выражение на 2022 год 45 945 тенге).

Ерик Татубаев добавил, что налогоплательщики могут избежать неприятностей, если будут руководствоваться Правилами составления налоговой отчётности (декларации) по различным видам налогов, разработанными в соответствии с Налоговым кодексом (а также другими законодательными актами Республики Казахстан), своевременно проводить акты сверок со своими контрагентами и т.д.

– Суть самого камерального контроля ориентирована на самостоятельное устранение выявленных нарушений налогоплательщиком в установленные законом сроки, – подвёл итог заместитель руководителя ДГД по ВКО.

Варвара Пряникова