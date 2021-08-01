Ремонт с гарантией

В Семее начался ремонт дороги на проспекте Ауэзова. В этом году из городского бюджета на средний ремонт проспекта и прилегающих к нему улиц выделен миллиард тенге.

Состояние дорог – тема всегда актуальная. От состояния магистралей зависят и безопасность и комфорт водителей, пассажиров и пешеходов.

– На перекрестке Ауэзова была аварийная ситуация, в настоящий момент она уже устранена. Первый участок – от кольцевой развязки до Селевина, далее от Селевина до мясокомбината. Задействована необходимая техника. Она принадлежит субподрядчику. Подрядчик у нас – ТОО «ОблШығысЖол», субподрядчик – ТОО «Фирма Азия». Есть гарантия на проводимые ремонтные работы. На средний ремонт – три года, на капитальный – пять лет, – рассказала главный специалист городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Динара Какенова.

Завершение работ по проспекту Ауэзова запланировано, ориентировочно, к 1 октября.

Продолжается ремонт дорог и в других частях города. В настоящее время на стадии завершения находятся ремонтные работы по улице Елемесова. Завершён средний ремонт по улицам Алтайская, Севастопольская, Синицина, Стальского и Грязнова. Также проведён средний ремонт маршрутной сети до посёлка Железнодорожников.

Флора Левина

Семей