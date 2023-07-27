Ремонт полным ходом

На сегодняшний день готовность теплоисточников Восточно-Казахстанской области составляет 42,6%. Завершён капитальный ремонт 252,2 км электрических сетей. Кроме того, ведутся ремонтные работы инженерных сетей общей протяжённостью 132 км, уже отремонтировано 60,8 км.

– В текущем году в рамках Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на реализацию четырёх проектов по реконструкции и строительству тепловых сетей из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд тенге. Строительно-монтажные работы начаты на трёх объектах: ул. Малдыбаева, ул. Пограничная в Усть-Каменогорске и в посёлке Глубокое. По проекту строительства тепловых сетей по ул. Шлюзная в областном центре конкурсные процедуры завершены, – сообщили в Управлении строительства, энергетики и ЖКХ.

К тому же, в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в текущем году запланирована реализация трёх проектов по реконструкции котельной и тепловых сетей в селе Катон-Карагай на 1,7 млрд тенге. По информации районного акимата, на сегодняшний день договоры с подрядчиками заключены, работы будут проведены в соответствии с планом финансирования.

На Риддерской ТЭЦ идут активные ремонтные работы. По состоянию на 24 июля реконструкция осуществляется на всех шести котлоагрегатах, тракте топливоподачи, в турбинном цехе, а также в самом здании ТЭЦ и сетях теплоснабжения. Ежедневно 200 сотрудников подрядных организаций, а также 67 человек из числа персонала АО «Риддер ТЭЦ» работают на станции и теплосетях.

Общая потребность угля на осенне-зимний период составляет 3 097 тыс. тонн, в том числе для населения – 447,5 тыс. тонн, бюджетных организаций – 40,9 тыс. тонн.

– Советуем населению заблаговременно произвести закуп. По информации акиматов районов, для населения заготовлено 134,5 тыс. тонн угля. Согласно данным областных управлений, бюджетным организациям поставлено 26,2 тыс. тонн. Также на тупиках области в наличии имеется 6,2 тыс. тонн твёрдого топлива, в том числе в г. Усть-Каменогорске – 3,4 тыс. тонн, г. Риддере – 25 тонн, районе Алтай – 1,5 тыс. тонн, Глубоковском районе – 450 тонн, Шемонаихинском районе – 800 тонн. Согласно утверждённому плану, в августе будет доставлено ещё 82,5 тыс. тонн угля, сентябре – 83 тыс. тонн, октябре – 61,6 тыс. тонн, – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что на данный момент задолженность за потреблённую энергию перед «Шыгысэнерготрейд» составляет 209,7 млн тенге. Среди должников следующие предприятия: ГКП «Теплоэнергия», КГП «Тепловодоцентраль», «АлтайКомХозСервис», ТОО «Шемонаиха су арнасы».

В целом, дебиторская задолженность потребителей перед коммунальными предприятиями составляет 701,2 млн тенге, в том числе физические лица – 362,8 млн тенге, юридические – 338,4 млн тенге.

Погашение задолженностей по потреблённой коммунальной энергии региональные власти ставят одной из первоочередных задач, наряду с другими работами по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

Дарья Штейн