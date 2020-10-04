Ремонт по гарантии 

В Тугылском сельском округе, где проживает более четырёх тысяч человек, в 2018 году по программе «Ак булак» к каждому дому была подведена централизованная система подачи воды.

Работы по реконструкции водопровода выполнило ТОО «ПМК-Курылыс». Между тем в нынешнем году в течение нескольких месяцев село оставалось без воды. После тщательного изучения всех обстоятельств были выявлены неисправности накопительного резервуара.

В связи с создавшейся ситуацией Тарбагатайский районный филиал партии Nur Otan провёл выездное заседание комиссии партийного контроля, а также рейд на объект. Созданная в районе комиссия наладила контроль над проведением ремонтных работ, разработала график на каждую неделю. В её состав вошли активисты из числа жителей села Тугыл, депутат районного маслихата, представляющий этот сельский округ, председатель местной ассоциации.

Поскольку объект находится на гарантии до 2021 года, подрядная компания приступила к устранению выявленных проблем.

– Ведутся работы по ликвидации неисправностей на двух резервуарах, – говорит директор ТОО «ПМК-Курылыс» Канат Халелов. – Гидроизоляция одного из них полностью завершена. С использованием специального жидкого битума наклеен рубероид. Начался следующий этап работы – установка арматуры. Она проводится по рекомендации экспертной организации из Усть-Каменогорска. После установки арматуры шаг за шагом в течение трёх дней будет заливаться бетон. Для подготовки одного резервуара потребуется примерно 10–12 дней, материалы в наличии.

На важном объекте контроль также осуществляют специалисты Тарбагатайского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства.

– Первоочередной задачей на водопроводных сетях села Тугыл, которая требует оперативного решения, является ремонт резервуара на 700 кубометров, – говорят в отделе. – Соответствующие задания доведены до ТОО «ПМК-Курылыс». Мы приглашали независимых экспертов ТОО «Технадзор KZ». Они разработали рекомендации по устранению имеющихся недостатков. Как уже отмечалось, первый резервуар почти готов. Сейчас началась работа на втором. Она находится под постоянным контролем. Каждый день мы отправляем соответствующую информацию в областной центр.

Пока ситуация не стабилизируется и объект в полной мере не введут в строй, жители села будут получать питьевую воду из старого водопровода. Кроме того, по словам акима Тугылского сельского округа, в последующие годы местная инфраструктура получит заметный импульс для развития.

– В текущем году в целях благоустройства и улучшения условий жизни сельских жителей по программе «Дорожная карта» реализуются крупные проекты на финансовые средства, выделенные из районного и республиканского бюджетов, – говорит аким сельского округа Канат Свенов. – В частности, впервые ведётся капитальный ремонт средней школы имени Ш. Уалиханова, построенной ещё в 1960 году. В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» при поддержке акима области Даниала Ахметова выделен 261 млн тенге. Укрепляется материально-техническая база, создаются все условия, чтобы дети учились в тёплой школе, удобных классах.

К радости поклонников искусства, капитальный ремонт на общую сумму 83 млн тенге продолжается в сельском Доме культуры. Будет заменена кровля, проводится реконструкция сетей отопления.

В рамках реализации этой же программы уложен асфальт на трёх улицах села Тугыл. Это улицы Желтоксан, Алтынсарина, Уалиханова общей длиной 4600 метров. Полный объём работ на 83 млн 600 тыс. тенге выполнила подрядная компания «Зайсан-Курылыс».

После укладки асфальта на центральных улицах установлено 50 различных дорожных знаков. На эти цели из районного бюджета выделено 892 тысячи тенге.

По «Дорожной карте занятости» детскому саду «Жасулан» выделено 13 млн тенге для замены кровли, окон и проведения текущего ремонта. Работы завершены полностью.

На центральной спортивной площадке села Тугыл ТОО «Айзат-Курылыс» уложило искусственное покрытие на 25 млн тенге и смонтировало освещение по внешнему периметру.

Решаются вопросы освещения двух улиц в сёлах Тугыл и Байтогас. Из средств государственных органов местного самоуправления выделено на подобные цели три и один млн тенге соответственно.

В сельской больнице проводится ремонт коммуникаций, водопроводных сетей. Здесь будут открыты места для стационарного лечения. На средства из районного бюджета выполнены работы по ограждению сельского кладбища.

По словам акима Тугылского сельского округа Каната Свенова, по мере возможности находят своё решение другие социально-бытовые проблемы земляков.

Ерлан Бапанов, Меир Токобаев

Тарбагатайский район