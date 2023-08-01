Финансирование ремонтных работ на Риддер ТЭЦ обеспечено на 100%

Заместитель акима города Риддера Мурат Байжуменов рассказал, что на сегодняшний день в ремонтных работах задействовано 280 человек в рамках 11 договоров с подрядными организациями. В ближайшее время количество работников планируется увеличить ещё на 40 человек. Действует технический совет для обсуждения проблемных и текущих вопросов. В его состав входят специалисты ТЭЦ и представители подрядных организаций.

– Финансовых и других ресурсов достаточно, – подчеркнул Мурат Байжуменов. – Финансирование проекта обеспечено на 100 процентов. В полном объёме поступили средства из республиканского и областного бюджета. Теперь необходимо только наращивать темпы.

В настоящее время полным ходом идёт капитальный ремонт всех шести котлов (три котла высокого давления и три – среднего давления). Проводится замена изношенного оборудования. Трубы, необходимые для котлов, уже на месте. Латунные трубы, которые идут на бойлеры (теплообменники), поступят сначала в Усть-Каменогорск на Согринскую ТЭЦ. Затем их обожгут и оперативно доставят в Риддер.

Поставка материалов идёт в строгом соответствии с графиком. Вчера, 31 июля, на ТЭЦ поступили транспортные ленты для конвейеров подачи твердого топлива. Сейчас эти ленты разложены на ровной поверхности для выпрямления, затем их установят на всех действующих агрегатах.