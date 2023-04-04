Ремонт дорог через чат-бот

В рамках проекта «10 000 ям за 100 дней» в Усть-Каменогорске реализуется новый подход в модернизации дорожного покрытия.

Устькаменогорцам предложили принять активное участие в челлендже. Так, с помощью чат-бота Telegram они могут отправлять фото ям на дорогах, после чего, по словам руководства города, дефект проезжей части будет устранён в кратчайшие сроки.

– Проект «10 000 ям за 100 дней» разработан совместно с акиматом и ЖКХ города, – рассказывает аналитик проекта Дмитрий Павленко. – Аналогов подобного подхода к ремонтным работам в Казахстане пока нет. Хотелось бы, чтобы каждый устькаменогорец принял активное участие в проекте. Главное, внимательно следовать инструкции пользователя при отправке заявок.

Заявку на ремонт может подать любой житель города. Для этого необходимо скачать мобильный сервис Telegram и начать работу с чат-ботом проекта. Следуя его советам, нужно указать необходимые данные (личные данные, номер телефона, геопозицию, ближайшие объекты рядом с участком, где требуется ремонт) и оформить заявку. В одном запросе можно отправить информацию о десяти ямах.

– Обращаем внимание, что при отправке заявки с фотографиями важно непосредственно находиться на этом месте, – акцентирует Дмитрий Павленко. – Отправить заявку позже, из дома не получится – она будет отклонена. Навигатор программы настроен так, что в обработку поступают сигналы, исходящие из определённого места. Радиус нахождения человека, который фотографирует дефект дорожного полотна, не должен превышать 50 метров. Это условие позволяет не создать путаницы с локацией, чтобы не было ошибочных заявок. Программа считывает местонахождение человека и таким образом убеждается в достоверности информации. Далее оператор фиксирует, что в этом месте есть дефект дорожного полотна, который необходимо устранить.

После поступления фотозаявки запрос принимают в обработку и в порядке очереди на указанные жителями участки направляют бригаду подрядчиков, которые устраняют дефекты в течение нескольких дней.

– Если указанный участок попадает в плановый ремонт дороги, на котором в ближайшее время начнутся или уже идут дорожные работы по замене асфальтового покрытия, то такие заявки не отклоняются. Просто отправителю приходит сообщение, что на этом отрезке дороги запланирован текущий ремонт, – добавил заместитель акима города по вопросам коммунального хозяйства Денис Федченко.

Статус исполнения заявки можно также проверять в чат-боте Telegram. Разработчики отметили, что в чат-боте предусмотрена обратная связь: по завершении ремонта заявителю отправят уведомление с фото о ликвидации дорожного дефекта.

– Этот сервис поможет более рационально расходовать бюджетные средства, – прокомментировал аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Это своеобразный гражданский контроль исполнения дорожных работ. Надеемся на поддержку жителей и заинтересованность в эффективной реализации проекта.

Лилия Дроздова

Фото Тлеубека Шаяхмета