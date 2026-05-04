Ремесло на грани высокого искусства

На Форуме «Altay business», в котором приняли участие около 50 предпринимателей Восточного Казахстана, получивших государственную поддержку по различным программам, особое внимание привлекли экспозиции представителей Курчумского района.

В первую очередь, это предприятия «Керей» и «Керуен», чьи характерные названия по некоторому случайному, но знаковому совпадению, очень близко перекликаются, невольно отсылая посетителей выставки к глубинной истории и самобытному искусству казахского народа.



В частности, основной деятельностью ИП «Керей», которое возглавляет Соян Тилейбек, является изготовление изделий национального ремесленного искусства в духе вековых традиций и творческих идей незабвенных предков.



– Наше предприятие занимается производством текеметов, других изделий из шерсти, а также изготовлением различных мягких игрушек, – рассказывает предприниматель. – Мы предлагаем, в соответствии с запросами потребительского рынка, свою продукцию из натуральных материалов, сырья с высоким качеством, выполненную в неувядаемом стиле мастеров и мастериц из далёкого прошлого и современности.



Целью семейного проекта является бережное сохранение традиционного казахского декоративно-прикладного искусства, развитие его в современном формате, непременно с соблюдением всех норм культуры.



Это именно тот самый идеальный случай, когда продукция является полностью ручной работой, штучным изделием, каждое из которых представлено в эксклюзивном варианте, не имеющем аналогов. В сравнении с фабричной серийной продукцией, которая штампуется по одним и тем же лекалам в промышленных объёмах на конвейере, ручная работа ценится оригинальностью, и в этом её главный плюс.



ИГРА СМЫСЛОВ



Супруга предпринимателя Жангуль Әмзе рассказывает, что каждая стёжка на вышивке сделана вручную, а это кропотливый труд, усидчивость, терпение, нагрузка на глаза, поэтому она отличается не только изящным видом, но и отменным качеством, в котором мастера ничуть не сомневаются.



– Мы часто видим, как наши коллеги из других регионов, городов охотно пользуются вышивальными машинами, узоры создают иногда с помощью компьютеров, – делится она. – Каждый работает по-своему, у всех свои цели и задачи, но мы подходим иначе, потому что машинная вышивка непрочная, нитки очень легко и быстро распускаются, не обеспечивается их прочность.



Глядя на представленную продукцию, приходишь к выводу, что перед глазами действующая народная модель, схема глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Из обычной овечьей шерсти сначала вручную производят исходный материал в виде мягкой кошмы разных цветов, пряжи, ниток, а потом из них получаются такие вот замечательные готовые изделия.



Сегодня человека трудно чем-либо удивить, но не всегда и не везде вы сможете встретить мягкие игрушки в виде футбольных мячей, диковинных рыб, а истинный восторг сразу вызывает роскошный букет из алых роз. На наш немой вопрос семейная чета отвечает, что великолепные цветы изготовлены из атласной ткани – талант и умелые руки мастерицы сотворили настоящее живое чудо.



Непроизвольная игра слов и смыслов наталкивает автора на метафоры, характеризующие одновременно непреходящее мастерство, искусство, наряду с неувядающими цветами, сохраняющими товарный вид на многие годы вперёд.



Возможно, при большой любви человека к живым цветам и вообще ко всему натуральному в том и состоит его предназначение как мастера высокого или прикладного искусства, чтобы создавать некие иллюзии, условности в театре, кино, литературе, поэзии, музыке, принимаемые и понимаемые зрителем как необходимые творческие приёмы и яркие образы.



В ПОЧЁТЕ КОЖА



Другое предприятие из Курчумского района под названием ИП «Керуен» Бакыткана Абдрахманова демонстрирует национальные шорные изделия, изготовленные из натуральной сыромятной кожи в ярко выраженном народном стиле. Изделия искусного мастера на форуме «Altay Business» участникам и посетителям выставки с полным знанием темы и сути кожевенного дела представила Лаура Абдрахманова.



Когда разговор касается использования натуральных материалов в любой сфере жизнедеятельности человека, приходится непременно учитывать новые веяния. Сегодня наука изобретает дешёвое синтетическое сырьё, которое обладает высокими эксплуатационными качествами, во многих случаях с успехом заменяет природные материалы и, в конечном счёте, обходится гораздо дешевле, чем это было раньше.



Между тем, жизнь наглядно показывает, что некоторым испытанным на протяжении тысячелетий материалам, таким, как натуральная кожа, однозначной и реальной альтернативы так и не нашлось.

– Для изготовления шорно-сёдельных изделий используется только натуральная кожа, как водится с давних пор, – делится Лаура Абдрахманова. – В сельской местности на них имеется спрос, обращаются земляки: кому-то нужны новые изделия, а кто-то приносит на реставрацию имеющиеся уздечки, сёдла, сбрую. Для их изготовления или ремонта наиболее пригодна мягкая, удобная и прочная кожа, способная выдержать мороз, влагу, жару, оставаться крепкой на разрыв, растяжение и другие всевозможные нагрузки.



ЛАЙФХАКИ ДРЕВНОСТИ



По словам Лауры Абдрахмановой, сыромятную кожу можно получать, выделывать своими руками в домашних условиях по технологии далёких предков, передающейся из поколения в поколение с незапамятных времён. В их же случае, исходя из штучных индивидуальных заказов, проще всего в дело пускать натуральную кожу фабричного производства – так практичнее.



– Перед вами несколько видов изделий, сплетённых из однородных полосок кожи, – продолжает собеседница. – Это камча, кнут с несколькими звеньями, имеющими разное количество граней правильной формы, их число зависит от набора сплетаемых воедино кожаных полосок. В качестве ручки камчи традиционно используется стебель таволги, которая в процессе эксплуатации становится тщательно отполированной в руках наездника, обретая бордово-коричневый, почти лаковый оттенок.



Интересно, что мастер также полностью вручную изготавливает лошадиные сёдла из деревянных и металлических составляющих, при этом постоянно совершенствуя творческий и производственный процесс.



– Обязательными элементами являются нагрудник и подхвостник, чтобы седло на верховой лошади не сползало ни вперёд, ни назад, – говорит Лаура Абдрахманова. – Всадники их крепят обычно по-своему, кто во что горазд, но мастер предлагает свой вариант, когда на железной луке седла методом сварки приделывается специальное кольцо из металла для полного удобства.



Всегда испытываешь восхищение при виде узоров на кожаной шлее для упряжи, которую надевают на лошадь вместе с хомутом, седёлкой на спину и ремнём чересседельника, а завитки из кожи делают лишь с помощью ножа, без единого шва, склеек или соединений, всё по уму и очень оригинально.



Подобный технологический минимализм не просто диктовался экономией во всём, но и представлял собой удивительный по гениальности лайфхак, до которого невозможно додуматься, даже имея под рукой компьютерные программы.



ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ



Возможно, в будущем предпринимателями региона таким образом станет постепенно решаться очень давняя и сложная проблема внедрения глубокой переработки сельскохозяйственного сырья в виде овечьей шерсти, шкур крупнорогатого и мелкорогатого скота, с некоторых пор ставших просто отходами, а не ценным материалом для производства.



За примерами рационального, комплексного использования этого сырья, превращения заведомых отходов в полновесные доходы далеко ходить не надо, всё это уже было как в глубокой древности, так и в недавнем прошлом.



На форуме «Altay Business» также продемонстрированы возможности предпринимателей и потенциал перерабатывающей отрасли ВКО в сфере малого и среднего бизнеса. Так, например, популярный тезис «отходы – в доходы» внедряют в жизнь мастера из Усть-Каменогорска, превращающие битое стекло в бытовые изделия и украшения, и деловые люди из Серебрянска, с помощью калифорнийских червей перерабатывающие навоз сельскохозяйственных животных в ценные органические удобрения.



Но это уже является информационным поводом и темой для будущих публикаций «Рудного Алтая», навеянных живыми впечатлениями от форума.

Таир Сапаргалиев

Фото Таир Сапаргалиев, Нелли Ахмерова

