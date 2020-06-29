Ремесленные традиции предков

Интересно узнать, как жители казахских степей обеспечивали себя всем необходимым в условиях кочевой жизни? Чтобы получить ответ на этот вопрос, не нужно изобретать машину времени.

В Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике представлена стационарная экспозиция «Этнографическое наследие казахов Восточного Казахстана конца XIX – первой половины XX века». Посетителям открывается удивительный мир народных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного искусства.

В ходе онлайн-экскурсий заведующий отделом казахской этнографии музея-заповедника Мейржан Кабдоллаев рассказал о некоторых разделах выставки: кузнечном ремесле, военных снаряжениях и кочевом скотоводстве.

КУЙ ЖЕЛЕЗО,

ПОКА ГОРЯЧО!

Кузнечное ремесло является одним из древнейших производств в жизни кочевников. Благодаря ему они самостоятельно создавали различные предметы хозяйственного и бытового назначения.

– С незапамятных времен кузнецы в народе имели высокий авторитет, пользовались большим уважением. Они изготавливали оружие, украшения, а также вещи, предназначенные для повседневного использования, – поясняет Мейржан Кабдоллаев. – В музее представлены предметы, созданные этими мастерами, а также инструменты, которые они использовали в работе.

Среди орудий труда кузнецов встречаются меха (көрік) – устройство для нагнетания воздуха, которое представляет собой мешок или раздвижной кожух различной формы с клапанами и регуляторами. Меха используются для раздувания огня, после чего можно приступать к обработке горячего металла. Держать раскаленный материал следует с помощью клещей (қысқыш, тістеуік). К слову, они главный помощник кузнеца. Именно клещи помогают в работе не обжечь руки при художественной ковке изделия и выполняют другие важные функции.

В экспозиции можно обнаружить и приспособления для растягивания металла, изготовления гвоздей, а также молотки, тесаки, пробойники (бородки), кувалду и наковальню.

– Есть в музее вьючное седло (ертоқым) – приспособление для перевозки грузов на лошади. Примерно в середине ХХ века его использовали в быту в Тарбагатайском районе. Оно попало к нам в результате этнографической экспедиции, прошедшей в 2019 году, – сообщил Мейржан Кабдоллаев. – Экспонат уникален тем, что это полностью ручная работа, без какой-либо сварки.

Мастера кузнечного ремесла создавали различные виды оружия: сабли (селебе, қылыш), фитильные ружья (білтелі мылтық), трехгранные наконечники копий, двугранные и четырехгранные наконечники стрел. Отливали и ковали сошники для пахотных орудий (шойын тіс, темір тіс), серпы для уборки хлебов и косьбы трав (орақ, шалғы орақ), кетмени, предназначенные для прополки и рыхления тяжелых видов почв (кетпен).

Вместе с тем активно изготавливались стремена (үзеңгі), узды (жүген), ножницы для стрижки овец (қырықтық), подковы (таға), металлические пряжки и кольца для конской сбруи. Кузнецы не обходили стороной и декоративно-прикладное искусство, делая различные фигурные украшения для седел.

ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ БАТЫРА

Все экспонаты раздела военных снаряжений сделаны алматинскими мастерами – братьями Кулменовыми в 1992 году. Изготовлены они максимально похожими на оригиналы. По словам заведующего отделом казахской этнографии музея-заповедника, военная амуниция казахов разделялась на два вида: оружие (қару) и оборонительное снаряжение (жарақ).

– Традиционная классификация оружия, которая также в полном объеме представлена в экспозиции, включает в себя: лук (садақ), саб-лю (қылыш), копье (найза), секиру (айбалта), палицу (шоқпар), – подчеркнул он. – Это разграничение не случайно, в основе его лежит

функциональное назначение каждого из орудий. Так, лук относится к стрелковому оружию, сабля – к режущему, копье – к колющему, секира – к рубящему, палица – к ударному.

Лук – древнейший вид оружия. По своему устройству он может быть простым и сложным. Простой лук представляет собой прочную деревянную дугу, концы которой стягиваются тетивой из кожаных шнуров. Сложный – изготавливали из пластин различных пород дерева, склеенных между собой, иногда на внешнюю сторону деревянной основы наклеивались сухожилия, а на внутреннюю – роговые пластины. Середина и концы рукоятки снабжались костяными накладками. Стрелы (жебе) были с дву-, трех-, четырех-, шестигранными наконечниками. Вместе с тем использовались два вида колчана: для лука и для стрел.

В ближнем бою удобными и эффективными считались сабли с длинным изогнутым стальным клинком. До этого в ходу были мечи и шашки. Часто применяли секиры разных видов. Отличались друг от друга они длиной древка и наконечниками. Кроме того, в дело пускали палицы, в том числе и тяжелые с металлической граненой головкой (гүрзі).

Встречались и казахские копья длиной от 1,5 до 2 метров с широким листовидным наконечником, а также 3–3,5-метровые пики (сүңгі) с узкими гранеными наконечниками с двух сторон. Кстати, последние были предназначены для пробивания доспехов.

Оборонительное снаряжение во время войн тоже играло важную роль. В защитную амуницию входили доспехи для туловища (сауыт, шарайна), рук (жеңсе), колен (тізелік), голени (балтырлықтар), шлем (дуылға) и щит (қалқан).

ТРАНСПОРТ, МОЛОКО

И МЯСО

Кочевое скотоводство – это одна из основных отраслей хозяйства казахского народа. Как отметил Мейржан Кабдоллаев, испокон веков наши предки занимались приручением и разведением лошадей, также держали верблюдов, коров и коз.

– В экспозиции «Этнографическое наследие казахов Восточного Казахстана конца XIX – первой половины XX века» можно увидеть предметы конского снаряжения. В том числе узду, стремя, седло, кнут (қамшы), путы (тұсамыс), пахву (құйысқан) и пыстан – ремешок с металлическими украшениями, опоясывающий подушку, подстилку на седле. Найдутся здесь и ножницы для стpижки овец, гребни, аркан. Основная ценность этих экспонатов в том, что это оригиналы, – сказал Мейржан Кабдоллаев.

В ходе археологических раскопок в поселении Ботай, инициированных ученым-археологом Виктором Зайбертом, стало известно, что одомашнивание лошади человеком произошло шесть тысяч лет назад. Это событие открыло новые горизонты перед людьми, жившими в те времена.

Лошадь в жизни кочевников всегда имела существенное значение. Это животное наиболее выносливое и приспособленное к пастбищному способу кормления в течение всего года. Помимо того, что оно служило транспортным средством, обеспечивало людей питательным мясом и молоком, из которого готовили вкуснейший целебный напиток – кумыс. К слову, конь был и мерилом ценностей, входил в уплату калыма за невесту, являлся дорогим призом на скачках.

Наряду с лошадьми разводили и овец. Из овчины шили одежду. Даже часть топлива на зиму изготовлялась из овечьего навоза.

Значительно меньше в хозяйстве казахов встречались верблюды и крупный рогатый скот. Тем не менее они также приносили большую пользу: одни – снабжали своих владельцев шерстью и исполняли роль тягловой силы, другие – были источником молочной и мясной продукции.

Гульжан Естаева