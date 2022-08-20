Духовность

Религиозный иммунитет

20.08.2022
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Одной из составляющих благополучия общества является опора на традиционные религиозные ценности, а важным аспектом противодействия деструктивным течениям – религиозная грамотность. В Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа в сфере религии.

На страницах областной газеты «Рудный Алтай» регулярно размещается информация о проводимой работе в регионе в сфере религии. Очередным шагом на пути повышения правовой и религиозной грамотности стала реализация в Восточно-Казахстанской области специального проекта Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (КДР МИОР РК) «Организация и проведение информационно-разъяснительной работы в областях и городах». Он направлен на разъяснение основ государственных конфессиональных отношений, профилактику религиозного экстремизма.

Стоит отметить, что проект предусмотрен к исполнению в рамках Комплексного плана по реализации государственной политики Республики Казахстан в религиозной сфере на 2021–2023 годы. Так, КДР МИОР РК сформирована республиканская информационно-разъяснительная группа в сфере религий (РИРГ) с привлечением квалифицированных специалистов.

В работе, проводимой на территории нашего региона, из состава РИРГ приняли участие главный эксперт управления координации информационно-разъяснительной работы КДР МИОР РК С. Кизатов, исламовед Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» К. Оразбаев, психолог-эксперт Академии Комитета национальной безопасности РК Л. Шакимова, директор КГУ «Центр исследования проблем религии ВКО», религиовед Е. Кыдырмоллаев, координатор информационно-познавательного портала KAZISLAM.KZ магистр А. Жарас.

В рамках информационно-разъяснительной работы были охвачены города Усть-Каменогорск, Зайсан, Уланский и Глубоковский районы. В течение двух дней, 9 и 10 августа, специалисты провели 14 мероприятий с охватом более 500 человек.

В рамках проекта 9 августа в Усть-Каменогорске и Зайсане прошли встречи с военнослужащими Пограничной службы РК, трудовыми коллективами и жителями, состоящими на учёте службы пробации, жамагатом мечети города Зайсана, представителями других этносов в областном Доме культуры, жамагатом мечети и жителями села в мечети «Муса Баба» и районном Доме культуры Уланского района и т. д.

10 августа специалисты встретились с сотрудниками структурных подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, правоохранительных органов, представителями этносов в областных этнокультурных центрах, молодёжью, жамагатом областной мечети «Халифа Алтай», самозанятыми, представителями социально уязвимых слоёв населения и отбывающими наказание в ряде исправительных учреждений.

На мероприятиях эксперты в сфере религии рассказали о значении государственной политики в религиозной сфере, направленной на сосуществование и взаимодействие всех конфессий и этносов, проживающих в Казахстане, культуру и духовное наследие народа Казахстана, вреде деструктивных псевдорелигиозных и радикальных идей.

Особое внимание они уделили вопросам духовно-нравственной составляющей части религии, роли женщин в современном казахстанском обществе, а также мерам противодействия влиянию деструктивных религиозных течений. В рамках встреч слушатели задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы от квалифицированных специалистов.

Отметим, что все мероприятия направлены на укрепление межконфессиональных отношений, повышение религиоведческой и правовой грамотности населения, профилактику религиозного экстремизма и терроризма, а также формирование устойчивого иммунитета к радикальной идеологии деструктивных религиозных течений. Работа в этом направлении вносит свой существенный вклад в  сохранение мира и стабильности в нашем общем доме – Республике Казахстан.

Подготовила Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО

 

20.08.2022
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