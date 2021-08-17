Религиозная грамотность от А до Я

Казахстан выступает одним из крупных и авторитетных примеров межрелигиозного и межконфессионального диалога – здесь проживают представители более 130 этнических и 18 конфессиональных групп. Мир и согласие, уникальный диалог культур и религий в казахстанском полиэтноконфессиональном государстве признаны мировым сообществом, авторитетными лидерами мировых и традиционных религий.

Казахстанский опыт в сфере межконфессионального согласия уникален. В республике представлен широкий спектр религиозных объединений: от традиционных (ислам и христианство) до новых, ранее не представленных в стране, вероучений. Несмотря на многообразие различных взглядов, традиций и культур, Казахстан остаётся государством, где нет конфликтов на религиозной почве.

Обеспечение стабильности в обществе, возрождение и развитие религиозных традиций в Казахстане является результатом взвешенной и выверенной государственной политики.

Как показывают данные социологических опросов, большая часть опрошенных граждан оценивает религиозную ситуацию в стране как благополучную, стабильную.

Эти показатели говорят об эффективности и результативности принимаемых государством мер в сфере религии и об эффективности работы информационно-разъяснительных групп по вопросам религий.

В Конституции РК указано, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, согласно которой государство реализует сегодня свою политику в религиозной сфере. Однако современный мир, в силу объективных и субъективных факторов, переживает эпохальные изменения и трансформации как в мировоззренческом, так и социально-экономическом аспектах. Эти обстоятельства в целом ведут к размыванию устоявшихся приоритетов и ценностей, а также новым угрозам мирового масштаба, в том числе в религиозной сфере.

Рост значимости религиозного фактора в жизни современного казахстанского общества очевиден. Главным образом, динамично меняется численность религиозных объединений в региональном и конфессиональном разрезе, актуализируются некоторые проблемные вопросы в регионах страны, связанные с незаконной миссионерской деятельностью, распространением религиозной литературы, отказом от вакцинации и ношением религиозной атрибутики в общеобразовательных учреждениях.

Для проведения разъяснительной работы среди населения в городах и районах области созданы информационно-разъяснительные группы. В них включены специалисты из различных сфер деятельности.

Информационно-разъяснительная работа имеет важное значение в обществе по нескольким причинам. Во-первых, у населения всегда есть запрос на полную, а главное, достоверную информацию по светским и религиозным вопросам. Это влияет на укрепление государственно-конфессиональных отношений. Во-вторых, разъяснять и объяснять важно, поскольку это главная часть работы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Кроме того, информирование помогает создать позитивное общественное мнение по разным направлениям госполитики, а это залог здорового гражданского общества.

Стоит отметить, что информационно-разъяснительная работа ведётся в нескольких направлениях. Основное из них – разъяснение государственной политики в религиозной сфере, в рамках которого группы устраивают мероприятия по типу круглых столов, акций среди молодёжи, различных лекций и семинаров. Это прямым образом влияет на предупреждение распространения среди населения радикальной идеологии нетрадиционных религиозных течений.

Второе направление касается социально уязвимой части населения. Здесь работу ведут специалисты соцзащиты, сотрудники сферы здравоохранения, которые просвещают население по вопросам вакцинации, теологи, психологи.

Третье направление – профилактическая работа среди осуждённых в исправительных учреждениях. Как известно, именно в этой части общества особенно высоки риски радикализации.

Таким образом, проводимая комплексная работа по разъяснению основных принципов государственной политики в сфере религии позволяет формировать базовые знания и повышать информированность в сфере религий у представителей различных слоёв населения, воспитывать правовую этику и культуру путём повышения уровня правовой грамотности в сфере религиозной деятельности, предупреждать социальные конфликты на меж- и внутриконфессиональной основе, информировать население о деятельности зарегистрированных в стране религиозных объединений, предотвращать распространение в обществе радикальной идеологии деструктивных религиозных течений.

Максат Омирханов, заведующий отделом информационно-разъяснительной и консультативной помощи по городу Семею КГУ «Центр исследования проблем религий ВКО» при ГУ «Управление по делам религий ВКО»

По заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников