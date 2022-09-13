Религиозная грамотность – надёжный щит

В современном мире очень важно беречь национальное единство и сохранять духовно-культурные ценности народа. Выстроить эффективный щит от негативных социальных явлений поможет религиозная грамотность.

Переоценить значимость религиозной грамотности в нынешнее время сложно. Ведь именно из-за слабой информированности и неосведомлённости люди попадают в сети деструктивных течений. Чаще всего влиянию этих течений подвержена молодёжь, представители социально уязвимых слоёв населения и лица, отбывающие наказание в исправительных учреждениях.

Отсутствие базовых знаний о религии делает человека доступной мишенью для адептов деструктивных религиозных течений. При этом важно понимать, что заполнять имеющиеся пробелы в этой области следует не во Всемирной паутине, как делают многие, а с помощью профессионалов своего дела, имеющих соответствующую квалификацию.

Религиозная грамотность способна не только защитить от таких опасных явлений, как экстремизм, терроризм, радикализм, но и раскрыть личностные качества, сформировать критическое и толерантное мышление. По словам специалистов, это важнейший фактор построения межконфессионального диалога, а ещё решение многих проблем в сфере религии.

В Восточно-Казахстанской области большое внимание уделяется вопросам религиозной и правовой грамотности граждан. В регионе действуют информационно-разъяснительные группы, в состав которых входят религиоведы, теологи, психологи, специалисты Управления по делам религий ВКО и Центра исследования проблем религий ВКО.

Эксперты в области религии регулярно проводят разъяснительную работу среди адресных групп населения по сохранению духовного и культурного наследия народа Казахстана, укреплению светских принципов государства и профилактике идеологии религиозного радикализма. Также к этой деятельности привлекаются представители творческой интеллигенции, научно-экспертного сообщества, культуры и спорта.

Так, Восточно-Казахстанскую область посетила республиканская информационно-разъяснительная группа (РИРГ), состоящая из квалифицированных специалистов в сфере религий.

Проведён ряд встреч в Усть-Каменогорске, Зайсане, Уланском и Глубоковском районах, где специалисты предоставили консультацию по вопросам религии более чем 500 жителям региона.

В беседах затрагивались такие темы, как значение государственной политики в религиозной сфере, вред деструктивных псевдорелигиозных, радикальных течений и меры противодействия их влиянию.

Отмечается, что активная информационно-разъяснительная работа способствует формированию базовых знаний в сфере религии, воспитанию правовой этики и культуры у населения, а также профилактике и предупреждению конфликтов на межконфессиональной и межэтнической основе.

В этом деле важно установить прочный контакт и доверительные отношения с каждым человеком, поэтому информационно-разъяснительные группы используют разные форматы общения с аудиторией, которые должны быть интересны и понятны всем. В числе наиболее эффективных – семинары, круглые столы, конференции и дебаты. Такие мероприятия проводятся среди всех категорий населения.

Так, за восемь месяцев текущего года члены информационно-разъяснительных групп области провели 1679 встреч с охватом в 120800 человек. В частности, с молодёжью проведено 418 встреч с охватом 65130 человек.

С целью повышения религиозной грамотности трудовых коллективов были организованы встречи на базе «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», УМЗ и Артемьевского рудника KAZ Minerals, в которых участвовали 140 человек.

Также встречи по повышению религиозной грамотности прошли и среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО, Управлении специализированной службы охраны ВКО МВД РК, Департаменте по делам обороны ВКО, войсковой части 27943, войсковой части 6699, Департаменте Пограничной службы КНБ РК по ВКО. Общий охват составил 260 человек.

Во время таких мероприятий участникам разъясняют нормы действующего законодательства в религиозной сфере, предоставляет информацию о деятельности зарегистрированных в стране религиозных объединений, рассказывают об опасности, которую представляют запрещённые деструктивные религиозные организации и течения.

Помимо адресных встреч информационно-разъяснительная работа осуществляется через официальные страницы в социальных сетях областного управления по делам религий, ЦИПР ВКО. В местных средствах массовой информации публикуются различные информационно-разъяснительные материалы, в которых отображаются результаты встреч с населением.

Более подробную информацию об исламе, православии и католицизме можно получить на официальных сайтах религиозных объединений: www.muftyat.kz – Духовного управления мусульман Казахстана, mitropolia.kz – Митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан, catholic-kazakhstan.org – Католической церкви в Казахстане, либо обратиться по телефону доверия Управления по делам религий ВКО 8 (7232) 705-656.

В случае возникновения необходимости в проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам религий в трудовых коллективах следует обращаться в Управление по делам религий ВКО по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, 504 кабинет, а также по телефону 8 (7232) 608-277.

Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО