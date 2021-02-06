РеКВИем для пандемии?

Первого февраля в Казахстане началась масштабная кампания вакцинации от коронавируса.

Надо отметить, что даже ярые сторонники различных теорий заговоров не смогут сказать, что наше общество разделилось на тех, кто «за», и тех, кто «против». По этому поводу очень точно выразился первый замруководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

– Мы знаем, что в стране есть те, кто настроен скептически. Но вопреки популярному мнению, среди таких скептиков мало приверженцев маргинальных теорий. Социологические замеры показывают, что отдельные граждане боятся побочных эффектов от вакцин по причине их ускоренного производства. В принципе, эти люди не против вакцинирования, им просто нужны дополнительные гарантии. Именно поэтому сейчас ответственные государственные служащие во всех регионах прививаются. И делают это публично. Это не желание хайпануть, заработать очки, попиариться – нет, это не так. Это первый шаг к формированию атмосферы полного доверия, – заявил Абаев.

Также он добавил, что ставка на отечественную вакцину была стратегически верным решением. Причина проста – это острая нехватка вакцин. Западные страны сегодня вводят запрет на их экспорт. Мир не изменился. Каждый сам за себя. Десятки стран рискуют оказаться на обочине глобальной иммунизации.

– Что это значит? Прежде всего, что им потребуется гораздо больше времени для преодоления коронакризиса. А их граждане станут нежелательными гостями во многих уголках земли. В Казахстане же, как сказал Президент РК Касым—Жомарт Токаев, вакцинирование будет проводиться абсолютно бесплатно… Возвращаясь к спорам вокруг вакцинирования, хотел бы отметить один важный момент: государство никого не будет заставлять вакцинироваться. Только добровольное привитие, – подчеркнул первый замруководителя Администрации Президента РК.

На самом деле, страны, не разработавшие свои препараты, испытывают сейчас «вакцинную дискриминацию», что вызывает справедливое негодование ООН.

Казахстан же в разгар пандемии принял ещё одно стратегическое решение, локализовав производство российской вакцины «Спутник V» на своей территории (напомним, в Караганде). Это уже мнение замдиректора по научной работе НИЦЭМ имени Гамалеи Дениса Логунова, высказанное в интервью казахстанским СМИ.

– Важно, что у Казахстана есть своё собственное производство, которое не зависит ни от России, ни от кого-либо ещё, – отметил Д. Логунов.

При этом со стороны разработчика обеспечивается достаточный контроль за качеством производства вакцины. К примеру, в России налажен трёхэтапный контроль качества: на производственной площадке, авторский надзор Центра имени Гамалеи и государственный контроль качества. Только после этого вакцина распределяется для применения. Учёный уверен, что аналогичная схема будет и в Казахстане.

– Обладая комплектом оборудования, расходными материалами и воспроизводя технологию, можно делать вакцину в любом месте. Ещё, конечно, важны специалисты соответствующего уровня. В Казахстане они есть, – заверил Д. Логунов, отметив, что вакцина «Спутник V» удобна для транспортировки и длительного хранения без создания каких-либо особых условий. Так, вакцину можно хранить до восьми месяцев при температуре минус 20. В течение месяца – при температуре плюс 2 – плюс 8 градусов.

Говоря об эффективности вакцины «Спутник V», учёный отметил высокий показатель – 91,6 процента – по предотвращению заражения, а также то, что те люди, которые заболевали, получали лишь лёгкую форму КВИ.

– Самое главное преимущество заключается в том, что вакцина индуцирует не только гуморальное звено иммунитета, но и клеточное. Это говорит о том, что действуют два компонента, один из которых – антительное, а второй – клеточное, то есть когда Т-клетки распознают, инфицирована клетка или нет. Следует отметить, что все вакцины-лидеры мирового рынка умеют индуцировать сбалансированный иммунитет – и гуморальный, и клеточный, – подчеркнул спикер.

Говоря о побочных эффектах вакцины, учёный упомянул традиционно наблюдаемые реакции в виде недолговременного повышения температуры тела, боли в месте введения и иногда головной боли, которые проходят за два-три дня. Причём у пожилых людей такие проявления гриппоподобных эффектов в разы меньше, что связано с активностью иммунной системы. В составе вакцины нет каких-либо специфических аллергенов, однако людям с аллергическими реакциями в анамнезе следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Дмитрий Логунов заверил, что в вакцинах нет живого вируса. Весь принцип заключается в том, что в организм доставляется только один ген S-белка. Никаких вирусных полимераз и эффекторных белков в вакцине нет, поэтому никакой вирусной инфекции после вакцинации не возникает и человек не представляет опасности с точки зрения заражения кого-либо инфекцией.

Представитель компании-разработчика также отметил, что противопоказаний для применения вакцины у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, нет.

– Вакцинация предоставляет возможность свободно получить антитела, без болезни и без интоксикации, – сказал Д. Логунов.

На сегодня заявки на производство вакцины «Спутник V» поступили из Беларуси, Индии, Китая, Кореи и ряда других стран. Уже 16 государств зарегистрировали её в качестве препарата для экстренного применения. Часть этих стран также намерена выпускать данную вакцину на своей территории. Однако после международного научного признания вакцины «Спутник V» нетрудно предположить, что количество желающих сотрудничать с Центром имени Гамалеи вырастет.

Речь – о публикации итогов третьей фазы клинического исследования российской вакцины в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

– Один из ведущих мировых медицинских научных журналов Lancet, сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после вакцинации может сохраняться как минимум два года. Особо важно, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса: «британского» и «южноафриканского». Также разработчики вакцины подчёркивают, что «Спутник V» на 100% защищает от среднего и тяжёлого течения COVID-19, – сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Он подчеркнул, что вакцинация не раз доказывала свою эффективность в борьбе с инфекциями, снизив уровень регистрации практически до нуля.

– На сегодня это наиболее эффективная мера защиты от инфекций, управляемых иммунопрофилактикой, а также единственная альтернатива карантину и самоизоляции, – заявил санврач.

По его словам, важно охватить вакцинацией как можно больше населения.

– Это позволит казахстанцам вернуться к привычной жизни без карантина, стабилизировать экономику, вернуть детей в детские сады и школы, студентов – в лекционные залы и в целом вернуться к безопасному общению с родными и близкими, коллегами, друзьями, – выразил надежду Ерлан Киясов, получивший прививку одним из первых в Казахстане.

Свою лепту в «социализацию» вакцины внесли и верующие – стало известно, что Духовное управление мусульман России получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о её составе. Зампред организации Ильдар Аляутдинов рассказал, что мусульманские духовные лидеры попросили проверить препарат на халяльность.

– Пришёл ответ от разработчиков. Свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) там тоже нет. По сути своей, на первый взгляд, мы можем сказать, что чего-то запрещённого с точки зрения ислама там нет, – сказал муфтий.

На следующей неделе планируется совместное заседание богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин. Также ДУМ подготовит богословско-правовое заключение – фетву.

Сделало заявление по поводу вакцинации от коронавируса в целом, а не только «Спутником V», Духовное управление мусульман Казахстана.

– В исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека. Поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью. Всевышний Аллах повелевает в 195-м аяте суры «аль-Бакара»: «Не обрекайте себя на гибель». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Лечитесь, ибо какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, поистине, Он ниспослал также и её исцеление», – говорится в документе.

В нём также цитируется древняя пословица: «Чем искать исцеление от болезни, ищите способ не допустить её». То есть каждый человек должен продумать способы лечения и профилактики болезни.

– Специалисты утверждают, что вакцинация – самый безо-пасный и эффективный способ защиты здоровья человека от эпидемии коронавируса, которая сейчас представляет собой глобальную угрозу. Согласно канонам шариата, при крайней необходимости дозволено делать прививки. Однако вакцинация – это личный выбор каждого гражданина. Да защитит Всевышний наш народ от инфекционных болезней и дарует исцеление больным! – пожелали духовные лидеры мусульман.

Айгуль Биданова

Коллаж Анны Ерёминой

Нур-Султан