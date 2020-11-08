Рекорды и ордена 

Герой этой публикации, как и всё поколение детей войны, рано познал лишения и тяжёлый труд. Впоследствии труд оставался, пожалуй, определяющим в его биографии. Признанием вклада простого механизатора в развитие агропромышленного комплекса района и области стали ордена на его груди.

Он родился за пять лет до начала войны в маленьком ауле Тастогам, которого теперь уже нет на карте Курчумского района. В 1942 году отца Кабдуали призвали на фронт. Аксакал хорошо помнит, как из аула на призывной пункт в районном центре отец и вся семья отправились пешком. Отец держал на руках младшего брата, которому было всего 4 месяца. Рядом с ним шла мать и пятилетний Калигожа. На призывном пункте новобранцев построили в две шеренги. Мальчишка пробрался через них к отцу. Тот, показав на утирающую слезы мать, сказал: «Я отправляюсь в дальний путь, берегите себя». Потом новобранцы в пешем строю отправились на существовавшую в то время пристань Камышинка. Там их погрузили на пароход под названием «Роза Люксембург» и отправили в Усть-Каменогорск. В 1943 году от фронтовика пришло письмо, в котором он писал, что находится в госпитале после участия в Сталинградской битве и скоро вернётся в строй. После этого писем не было, только в 1944 пришло известие о том, что солдат Кабдуали пропал без вести. Домой он уже не вернулся.

Мать трудилась на ферме дояркой, а мальчишка пас колхозных телят. Уже в школьном возрасте в послеобеденное время отправлялся со сверстниками собирать «масак» – пшеничные колоски на поле. Их зёрна становились пищей для юных сборщиков. Ещё им поручали полоть ниву от сорной травы. Причём существовала обязательная норма, которую необходимо было выполнить. Из дома дети брали с собой бутылку с

молоком, которое и было основным пропитанием. Правда за работу им начислялись трудодни.

После окончания четырёх классов в своём ауле Калигожа и его младший брат Насигожа поехали продолжать учебу в интернат села Куйган. Однако руководство интерната сказало, что из-за избытка контингента принять могут только одного ребёнка из семьи. Тогда Калигожа решил оставить на учёбу брата, а сам вернулся работать в колхоз.

Ответственного юношу назначили помощником учётчика. Он должен был определять массу стогов сена и выполнять другие учётные действия. С молочной фермы возил молоко во флягах на местный маслозавод. В тот год и встретил свою будущую супругу Багжамал, которая работала на ферме дояркой. В 1957 году молодые создали семью.

Через три года нашего героя направили учиться в школу механизации в селе Чердояк, которую он окончил с отличием. Предлагали продолжить обучение, но от предложения пришлось отказаться: надо было поднимать семью с детьми. После распределения молодых механизаторов пришлось ехать в село Зелёное, ныне Алгабас. Стал трудиться помощником тракториста, прицепщиком. Через год руководство выдало трактор. Правда назвать трактором раму с четырьмя колесами было трудно, но всё равно это было событие в трудовой биографии.

В течение трёх месяцев собирал в машинно-тракторной станции первую свою технику. И собрал, выехал за ворота МТМ, поставил на линейку готовности. Потом приехал на первом тракторе в свой аул. Вспоминается, как посмотреть на этот трактор собрались все соседи. Через год молодого механизатора назначили звеньевым тракторно-полеводческой бригады.

В то время в районе сеяли кукурузу для дальнейшего использования в качестве корма для дойного поголовья животных. Звену К. Кабдуалиева было поручено вырастить «царицу полей» на 300 гектарах. Кроме звеньевого в коллективе были Скак Баскарбаев и Мурат Сыдыков.

– Своими силами пахали и засевали поле, – вспоминает собеседник. – Затем настало время культивации всходов, полива. За сезон поливали кукурузу дважды, в общем, трудились не щадя себя. В августе приступили к уборке урожая. Каждый наш гектар дал по 200 центнеров кукурузной массы. Это был очень хороший показатель.

За рекордный урожай и беззаветный труд на ниве сельского хозяйства Калигожа Кабдуалиев удостоился в 1973 году ордена Трудового Красного Знамени. Потом его направят набираться опыта в знаменитом на всю огромную страну колхозе, под руководством «академика полей», дважды Героя Социалистического Труда Николая Головацкого. Приобретённый опыт помог звеньевому из Курчума достичь новых высот. Через два года на том же поле он со своими соратниками смог улучшить свой рекорд и получить уже по 300 центнеров кукурузы с каждого гектара. За этот прорыв на его груди появилась вторая высокая награда – орден Ленина.

Тяга к новому, прогрессивному всегда отличала передового труженика. Поэтому в 1989 году он пошёл в арендаторы, взяв в помощники двух сыновей. На 300 гектарах семья выращивала многолетнюю траву и получала семена, которые реализовывали совхозу.

С самого раннего детства жизненный путь нашего героя был наполнен трудом, которому он отдавал все свои силы. Был и остаётся активным общественником. Так, в течение 18 лет является руководителем ветеранской организации Курчумского сельского округа. За вклад в развитие района К. Кабдуалиеву присвоено звание почётного гражданина Курчумского района. Кроме двух орденов, награждён медалью «Ветеран труда», многими юбилейными наградами.

С супругой Багжамал воспитали шестерых сыновей и двух дочерей. Весной этого года не стало верной подруги аксакала. Несмотря на тяжесть утраты, он находит в себе силы, чтобы жить, быть полезным своим детям, внукам и обществу. Помогает трудовая и жизненная закалка, запас прочности, какой есть у каждого из поколения детей войны.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район