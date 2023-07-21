Реконструкцию таможенного поста «Майкапчагай» завершат к 2024 году

На сегодняшний день идёт масштабная реконструкция, которая предусматривает шестиполосную дорогу до границы, места для стоянок и многое другое. Все это в комплексе позволит увеличить пропускную способность поста. Ежегодно растёт товарооборот с КНР, и этот пост является воротами на китайскую сторону. Ежедневно через пост проходят сто машин, и это отличный показатель после пандемии.

Аким области Ермек Кошербаев встретился со строителями, сейчас здесь работают 62 человека. Они поделились проблемой, связанной с доставкой материалов. Будет проработан вопрос о поставках не из областного центра, а из близлежащих крупных населенных пунктов.