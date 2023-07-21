Общество
Реконструкция водохранилища Уйдене позволит увеличить площади поливных земель до 10 тысяч гектаров
Во время своей рабочей поездки в Зайсанский район аким области Ермек Кошербаев сообщил, что сейчас ведётся корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию водохранилища. После чего деньги будут выделяться из республиканского бюджета.
Сейчас оно работает не в полную мощность, однако реконструкция даст возможность восстановить оросительные каналы и системы, тем самым увеличив площадь орошаемых земель в районе до 10 тысяч гектаров.