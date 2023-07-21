Общество

Реконструкция водохранилища Уйдене позволит увеличить площади поливных земель до 10 тысяч гектаров

21.07.2023
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Во время своей рабочей поездки в Зайсанский район аким области Ермек Кошербаев сообщил, что сейчас ведётся корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию водохранилища. После чего деньги будут выделяться из республиканского бюджета.

Сейчас оно работает не в полную мощность, однако реконструкция даст возможность восстановить оросительные каналы и системы, тем самым увеличив площадь орошаемых земель в районе до 10 тысяч гектаров.

21.07.2023
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