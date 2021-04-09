Реки вздыбятся в мае

Ситуацию с паводками в акимате Курчумского района оценивают как стабильную. Однако главную опасность для многих прибрежных сёл таит вторая паводковая волна.

По информации руководителя отдела аппарата акима Курчумского района Даниара Адилбекова, благополучно пройден первый этап паводков – снеготаяние. Обошлось без происшествий, ЧС не возникали. К настоящему времени снег растаял на территории 11 из 12 сельских округов. Его запасы пока сохраняются в высокогорном Тоскаине. Наибольшая высота снежного покрова – 50 сантиметров.

К середине первой декады апреля вскрылись ото льда большие и малые реки района. В их числе самые крупные – Чёрный Иртыш, Курчум, Калжыр и Маралды. Во избежание ледовых заторов и последующего поднятия уровня воды произведены взрывные работы на реке Курчум близ села Маралды. Прибывшей бригадой ТОО «KAZ EXPLO-SERVICE» лёд был взорван на площади 4776 квадратных метров. Теперь опасность появления затора устранена.

Однако расслабляться ещё рано, в районе действует режим повышенной готовности, постоянного мониторинга поведения рек. К числу наиболее паводкоопасных отнесён ряд населённых пунктов. Они находятся на территории Курчумского, Абайского, Маралдинского, Калгутинского, Борановского, Сарыоленского и Калжырского сельских округов.

– Ещё в начале этого года акимом Курчумского района было утверждено постановление о проведении антипаводковых мероприятий, – говорит Д. Адилбеков. – Согласно плану проведены подготовительные мероприятия. Создан запас ГСМ, инертных материалов – песка и гравия в 100 тонн, три тыс. штук мешкотары. На случай возникновения ЧС сформирован резерв техники из 139 различных машин. В их числе техника коммунальных предприятий, дорожных организаций, лесохозяйственных учреждений, крупных фермерских хозяйств и т. д. Кроме этого, в бюджете предусмотрены средства на нужды ЧС. При возникновении такой необходимости прибыть по сигналу на мобилизационный пункт и стать одним из ликвидаторов ЧС готовы 570 резервистов района.

По информации районного акимата, в этом году берегоукрепительные работы в районе не запланированы. Местные реки с ещё виднеющимися на берегах остатками льда и снега спокойно несут свои воды. Однако уже к концу апреля – началу мая картина резко переменится: бурные, грозные потоки заполнят берега и реки. Они будут подпитываться тающими снежниками с горных вершин. Сезон большой воды может продолжаться и в дни первого летнего месяца.

Если до его прихода ещё есть время, то период весенних пожаров уже наступил. Любая искра в сухой траве способна вызвать возгорание, стремительно превратить в пепелище огромные степные площади, горные участки. Первые тревожные звонки уже прозвучали. Поэтому специалисты службы ЧС района начеку. Впрочем, как и в любой сезон года.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район