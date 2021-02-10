Реки «атакуют» сёла

В таёжном приграничном селе Шанагаты, которое считается «полюсом холода» Восточного Казахстана, идёт борьба с разливом одноимённой реки.

Протекает Шанагаты по окраине села. Из-за сильных морозов, они в этих местах достигают 40–45 градусов, её русло перемёрзло. В итоге образовалась наледь, которая стала наступать на село.

По информации акима Тоскаинского сельского округа Алиджана Беткенбаева, оказались подтопленными надворные постройки, в том числе животноводческие помещения двух усадеб. Домашний скот на время эвакуировали в другие места. Жилые дома двух семей шанагатинцев устояли перед натиском стихии. Вода проникла только в один погреб через трещину в земле (морозы были такие, что лишённая снежного покрова земля пошла трещинами), пострадали зимние запасы картофеля хозяев.

На борьбу со стихией были мобилизованы силы местной исполнительной власти, населения, лесхоза, государственного заповедника, пожарной части села Маркаколь. Они прорубили в ледовом панцире канал глубиной 50 и шириной 40 сантиметров. Длина канала достигла 370 метров. В работе использовали бензопилы, пешни и ломы. Благодаря этому удалось остановить прибытие воды. Однако работы решено не прекращать, чтобы полностью ликвидировать опасность.

– Последний раз такое случалось в 2016 году, – вспоминает сельский аким. – Тогда была схожая бесснежная зима. Нынче она повторилась. В то же время в декабре и январе приходили морозы. Не укрытый снежным одеялом лёд на руслах рек перемёрз, что и послужило причиной разливов.

Стоит сказать, что ранее аналогичная ситуация произошла в селе Урунхайка. Тогда пришлось бороться с наледью на небольшом ручье, берущем начало из родника Числинский ключ. Теперь – Шанагаты. И всё оттого, что природа нарушила свой привычный алгоритм, не укрыла землю толстым снежным одеялом.

Наледь появилась и на единственной дороге от села Маркаколь до Тоскаина, связывающей дальний округ с внешним миром. В результате на «дороге жизни» появляются ледовые наросты, которые могут перекрыть движение. На их устранение откомандирована целая бригада дорожников, работает мощный погрузчик.

– Из-за того, что русла перемёрзли, «проснулись» небольшие родники, – объясняет начальник ПДУ № 5 ТОО «Облшығысжол» Баглан Уябаев. – В семи местах на дорогах они создают наледи. Наша бригада работает над их устранением каждый день. Поэтому дорога всегда открыта. Сегодня отправил 30 тонн соли, чтобы посыпать ею ледовые образования. Укрепить имеющиеся силы планируем с помощью экскаватора с гидромолотом, который будет разбивать ледовые наросты.

Рысбек Жантыкеев

Фото акимата Тоскаинского округа

Курчумский район