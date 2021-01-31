Рейды мониторинговых групп продолжаются

В ВКО прошли очередные рейдовые мероприятия мониторинговых групп по объектам торговли, сферы услуг и общественного транспорта.

30 января в Семее были организованы рейдовые меропрития по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверены 39 городских пассажирских автобусов. Выявлено 63 нарушения.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 72 объекта. Выявлено 1 нарушение (обслуживание посетителей без маски).

В районе Алтай мониторингом охвачены междугородние и внутригородские маршруты, в том числе 5 маршрутов общественного транспорта. Также проверено 280 объектов, выявлено 20 нарушений, из них 3 — в общественном транспорте, 17- на объектах торговли.