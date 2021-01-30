Рейды мониторинговых групп по ВКО

В целях недопущения распространения COVID-19 в ВКО усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинных мер. Рейды по объектам торговли и сферы услуг, а также общественного транспорта проводятся ежедневно.

В областном центре 29 января в ходе мониторинговых мероприятий охвачено 246 объектов, зарегистрировано 11 фактов нарушения ограничительного режима в непродовольственных объектах, салонах красоты, кафе и общественном транспорте. Вместе с тем, наложен штраф по ранее выявленным нарушениям продавцам непродовольственных магазинов, которые находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 43 755 тенге.

В городе Семей мониторинговыми группами проведены проверки в 83 городских пассажирских автобусах. Выявлено 39 нарушений масочного режима. Составлено 7 протоколов на сумму 889 685 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. Выявлено 7 нарушений, в том числе на объектах торговли, шиномонтажных мастерских, автомоек и продовольственных рынках, где посетителей облуживали без СИЗ (маски).

В районе Алтай промониторены 139 объектов, в том числе общественный транспорт. Выявлено 8 нарушений: на торговых объектах – 5 нарушений, в общественном транспорте – 3.

В Бескарагайском районе мониторинговая группа района провела 7 рейдов в 30 объектах, в том числе на 28 тепловых точках. Выявлено 2 нарушения.

В Жарминском районе проведены рейды в 67 магазинах и местах общественного питания. По результатам проверки, составлены протоколы в отношении продавцов и жителей.

В Зайсанском районе проведено 10 рейдов в 69 объектах. Выявлено 1 нарушение.