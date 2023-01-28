Регистрация прошла

На очередном заседании Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан под председательством Нурлана Абдирова зарегистрировали 31 сенатора.

По информации ЦИК РК, в рамках заседания рассматривались следующие вопросы:

1) о регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, избранных

14 января 2023 года;

2) о регистрации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных Указами Президента Республики Казахстан от 24 января 2023 года №112, 113.

В соответствии со статьёй 82 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» депутатами Сената Парламента Республики Казахстан были зарегистрированы следующие избранные депутаты: от области Абай – Тастекеев Кайрат Кулбаевич, от Акмолинской области – Жунусов Талгат Турлыбекович, от Актюбинской области – Нугманов Амангельды Шайхуллович, от Алматинской области – Жоргенбаев Жанболат Акебаевич, от Атырауской области – Наутиев Алибек Ибатуллиевич, от Восточно-Казахстанской области – Буктугутов Шакарым Сабырович, от Жамбылской области – Арубаев Сакен Каланович, от области Жетісу – Толамисов Амангельды Габдылкаримович, от Западно-Казахстанской области – Утегулов Арман Каримович, от Карагандинской области – Утешов Серик Балгатаевич, от Костанайской области – Нурмухамбетов Гауез Торсанович, от Кызылординской области – Рустемов Руслан, от Мангистауской области – Орынбасаров Бекбол Тілеумұратұлы, от Павлодарской области – Айткенов Ернур Нурмуханович, от Северо-Казахстанской области – Каримова Гульмира Раинбековна, от Туркестанской области – Кадырбек Мурат Болатулы, от области Ұлытау – Медебаев Советбек Турсынович, от города Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы, Лукин Андрей Иванович (вместо выбывшего), от города Алматы – Асанова Жанна Бейсентаевна, от города Шымкента – Бекназаров Нурлан Кудиярович.

Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесёнными в Конституцию Республики Казахстан по результатам референдума, состоявшегося в июне 2022 года, Президент Республики в настоящее время назначает 10 депутатов Сената Парламента. Пять из них – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

Данная конституционная норма впервые реализована на практике. Согласно пункту 1 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и на основании Указов Президента Республики Казахстан от 24 января 2023 года №№112, 113 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующих депутатов: Асанова Жакипа Кажмановича, Ашимбаева Маулена Сагатханулы, Жусипа Нурторе Байтелесовича, Калтаеву Ляззат Молдабековну, Шакирова Аскара Оразалиевича, Больгерта Евгения Андреевича, Кузиева Закиржана Пирмухамедовича, Ниязову Нурию Исмагиловну, Сатвалдиева Алишера Гапиржановича, Шиповских Геннадия Геннадиевича.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров отметил, что в соответствии со статьёй 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата Парламента начинаются с момента его регистрации Центризбиркомом.

После подписания соответствующих постановлений Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров вручил удостоверения и нагрудные знаки зарегистрированным депутатам.