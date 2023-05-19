Региону нужны кадры

В Восточно-Казахстанской области в последнее время наблюдается дефицит дорожных строителей. Специальности этой отрасли, к сожалению, не пользуются популярностью у современной молодёжи. Однако совместными усилиями дорожно-строительных компаний и ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов удалось сохранить единственный в области факультет, где ведётся подготовка специалистов для этой важнейшей сферы.

Из года в год объёмы и темпы строительства и ремонта дорог в Восточном Казахстане растут: шутка ли – содержать на балансе почти 11 тыс. км дорог в масштабах одного региона. Только в текущем году в ВКО запланировано провести средний ремонт 242 км на дорогах областного и районного значения на 10,3 млрд тенге.

Большие дороги

Очевидно, что рынок увеличивается, объёмы работ тоже, но вот выполнять все намеченные планы сегодня всё сложнее: в ВКО наблюдается дефицит квалифицированных дорожных рабочих, инженеров, лаборантов и представителей ещё 60 специальностей, связанных с дорожным строительством.

Впрочем, такая картина наблюдается практически во всех регионах Казахстана и не только в нашей республике, но и в других странах.

По данным биржи труда к сезону в этой сфере не хватает больше 12 тысяч специалистов! Причём, это не только привычные всем рабочие на дорогах. Но и лаборанты, инженеры, специалисты технадзора, сотрудники отделов ЖКХ и другие, – привёл официальные данные директор Восточно-Казахстанского областного филиала Национального центра качества дорожных активов Ержан Усманов.

В целом в отрасли накопилось немало проблем – они связаны с планированием, качеством материалов и работ, выбором технологий… Неудивительно, что нареканий к работе дорожников звучит немало.

Одной из причин не лучшего качества дорог в регионах Казахстана генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов назвал огромную протяжённость трасс при низкой заселённости территорий страны.

Казахстан – десятая по величине территории страна в мире. Протяжённость сети автодорог в нашей республике составляет 157 тыс. км, из них 25 тыс. км – дороги республиканского значения, 70 тыс. км – дороги областного и районного и 62 тыс. км – уличная дорожная сеть. В мировом рейтинге стран по протяжённости дорог мы занимаем 32 место, по качеству дорог, к сожалению, – 93. Потенциал Казахстана в данной отрасли огромен, предстоит много работы, – отметил Замир Сагинов.

Нужно научить

То, что в Казахстане, в том числе в ВКО, наблюдается дефицит дорожных рабочих, подтверждают и в АО «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Эксперты уверены: выход из сложившейся ситуации есть. Нужно повышать престиж профессий, обеспечить конкурентный уровень зарплаты и привлекать на стройки именно молодых специалистов, способных применять инновационные методики.

С дипломом дорожника можно освоить более 60 профессий. Если сейчас не привлекать новые кадры в дорожную отрасль, мы рискуем остаться без специалистов уже лет через 15, – отметил директор ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов.

Если говорить о подготовке кадров, то в Казахстане по специальностям дорожного строительства готовят кадры восемь вузов, один из которых расположен в нашем регионе.

В нашей области работает старейший вуз в этой сфере – Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева. Раньше он так и назывался – строительно-дорожный институт. При этом парадокс, в вузе чуть не закрылась специальность дорожника! Несколько лет подряд туда поступали учиться всего по четыре–пять человек. Содержать это направление становилось невыгодным для университета, – заявил Ержан Усманов.

Чтобы спасти специальность от закрытия и обеспечить квалифицированными кадрами дорожно-строительные компании, руководители этих предприятий в 2022 году направили в вуз учиться своих сотрудников, не имеющих на руках диплома о специальном образовании дорожного строителя.

В итоге, в 2022–2023 учебном году впервые за долгое время удалось набрать сразу 30 студентов на курс, – рассказала руководитель образовательной программы «Проектирование и строительство автомобильных дорог» ВКТУ Анар Бакербаева.

К слову, для привлечения в профессию будущих выпускников Национальный центр качества дорожных активов запустил акцию «Две тысячи школ».

Уже третий год мы посещаем школы, гимназии, лицеи, где встречаемся со старшеклассниками и рассказываем о престиже профессии дорожного строителя. За это время проведено больше пяти тысяч встреч по Казахстану, – отметил Ержан Усманов.

Я б в дорожники пошёл…

Чем привлекательна профессия дорожника? Немаловажный фактор здесь может сыграть высокий уровень заработной платы. В среднем, в ВКО дорожные строители получают примерно 350 тысяч тенге в месяц.

При этом специалисты требуются буквально по всем позициям: проектировщики, инженеры, лаборанты, дорожные строители, эксперты

Восточно-Казахстанскому филиалу Национального центра качества дорожных активов также нужны квалифицированные специалисты. К примеру, Алмас Байдоллаев, ныне эксперт филиала центра, приехал с юга Казахстана учиться в Усть-Каменогорск в ВКТУ имени Д. Серикбаева по государственной программе «Серпiн».

Будучи студентом, он пришёл в ВКО филиал Национального центра качества дорожных активов для прохождения практики. Именно здесь получил свою первую заработную плату – это одно из немногих предприятий, где практикантам выплачивается зарплата в размере 85 тыс. тенге. После окончания вуза Алмас Байдоллаев устроился в филиал центра на работу. Сначала лаборантом, а после – экспертом. Своё будущее молодой специалист решил связать с Восточным Казахстаном.

Особенно остро регион нуждается в мостостроителях. Только на трассе Омск–Майкапчагай возводится сразу 40 мостов и переходов, поэтому кадры в этой сфере на вес золота. Между тем, этой специализации в вузах Казахстана нет, упразднили, – рассказали в пресс-службе ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов.

Как отмечают в центре, необходимы не только дорожные строители, но и специалисты, которые могли бы грамотно организовать процесс эксплуатации и содержания дорог, не доводя дорожное полотно до ремонта раньше времени. Ведь если появляются мелкие дефекты, их нужно вовремя устранять, чтобы не получить в итоге большую яму.

Поэтому и саму специальность дорожника в вузах нужно совершенствовать, уверены в Восточно-Казахстанском филиале Национального центра качества дорожных активов. Если не приступить к решению этих вопросов сейчас, то позже будет ещё сложнее угнаться за современными тенденциями в отрасли.

Екатерина Гуляева

Фото автора