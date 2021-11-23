Региональное звено онкослужбы

Председатель правления АО «КазНИИОиР», главный онколог страны Диляра Кайдарова посетила Усть-Каменогорск. Визит осуществлён с целью оценки работы региональной онкослужбы.

Во время посещения ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии Диляра Кайдарова приняла участие в Координационном совете по оказанию онкологической помощи в Восточно-Казахстанской области по итогам 10 месяцев 2021 года.

В заседании также приняли участие руководитель областного управления здравоохранения Ермек Омарбеков, заместитель руководителя ведомства Эльмира Рахимбаева, заместитель директора филиала по ВКО ФСМС Риза Токежанова, директор ВКО филиала РЦЭЗ Шынар Аширбаева, представители первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций области.

Участники встречи обсудили проблемы оказания помощи онкологическим пациентам в регионе, реализацию онкологических скрининговых программ, работу специалистов-онкологов в разрезе взаимодействия с организациями ПМСП. Также были намечены пути решения проблемных вопросов.

По сведениям руководства облздрава, в регионе за отчётный период взято на учёт 3274 пациента. По структуре заболеваемости на первом месте находится рак молочной железы, на втором – рак кожи, на третьем месте – рак лёгких, далее – онкозаболевания желудка и предстательной железы.

По сведениям директора МЦОиХ Гульмиры Сагидуллиной, Многопрофильный центр онкологии и хирургии оказывает все виды высокоспециализированной онкологической помощи.

– В рамках комплексной программы повышения эффективности системы здравоохранения ВКО на 2017–2022 годы проведена модернизация Центра и техническое оснащение современным медицинским оборудованием операционного блока, отделения реанимации и интенсивной терапии, стерилизационного отделения, отделения маммологии и онкогинекологии. Завершаются пусконаладочные работы по установке нового линейного ускорителя для более 1000 онкологических больных, нуждающихся в лучевой терапии, – сообщила директор МЦОиХ.

Наравне с техническим оснащением проводится укрепление кадрового потенциала. 39 специалистов Центра прошли стажировку в ведущих клиниках мира – Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Турции. Проведено 15 инновационных мастер-классов с привлечением зарубежных специалистов высокого класса в области онкологии. В текущем году группа специалистов из девяти человек направлена на стажировку в онкологические клиники Израиля по основным видам лечения и диагностики онкозаболеваний.

По итогам реализации комплексной программы в Многопрофильном центре онкологии и хирургии внедрено 18 новых видов диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволит жителям области получать специализированное и высокоспециализированное лечение, не выезжая за пределы региона.

В ходе встречи главный онколог страны отметила, что необходимо усилить работу в направлении ранней диагностики.

– Мы провели обход и консультации пациентов онкоцентра, – сказала она. – Отдельно возникают вопросы о ранней диагностике онкозаболеваний. Частая проблема в том, что большинство онкопациентов выявляются только на третьей-четвёртой стадии, и мы хотели бы призвать жителей Восточно-Казахстанской области своевременно проходить скрининг. В свою очередь первичному звену, поликлиникам, необходимо усилить работу в этом направлении.

Диляра Кайдарова напомнила, что скриниги на выявление онкозаболеваний проводятся бесплатно, если пациент застрахован в системе ОСМС. Для онкобольных также предусмотрена паллиативная помощь. На сегодня такую помощь оказывают девять организаций-поставщиков.

По данным заместителя директора филиала по ВКО ФСМС Ризы Токежановой, за 10 месяцев этого года паллиативная помощь оказана 1439 пациентам на сумму более 260 млн тенге.

Главный онколог страны также отметила, что онкослужба Восточного Казахстана за последние два года сделала огромный рывок. Это касается улучшения материально-технической базы, открытия единственного в стране Центра ядерной медицины, укрепления кадровой службы.

– Позитивные изменения доказывают, что руководство области уделяет приоритетное внимание развитию онкологической службы в регионе. Передовой опыт взаимодействия Центра с организациями ПМСП по профилактике, ранней диагностике онкологических заболеваний позволил достичь всех основных индикаторов комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018–2022 годы, – сказала Диляра Кайдарова.

В частности, по итогам десяти месяцев этого года на 28 процентов увеличилась ранняя выявляемость злокачественных новообразований, на 0,5 процента уменьшился удельный вес третьей-четвёртой стадий злокачественных новообразований, на 1,8 процента увеличился удельный вес больных, живущих пять и более лет со злокачественными новообразованиями.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ