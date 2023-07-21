Реестр сел, где нужны новые школы составят в ВКО

Во время рабочей поездки в Зайсанский район аким области Ермек Кошербаев посетил школу в селе Улкен Каратал. Несмотря на то, что здание построено в 2000-х годах, это деревянная постройка с цокольным этажом. И цоколь крайне сырой, а, между тем, там расположены столовая и спортзал.

Глава региона дал поручение управлению образования составить реестр подобных школ, чтобы определить, где в первую очередь нужно строить новые учебные заведения. Тем более, что есть готовые типовые проекты, на разное количество учеников.

В то же время жители Улкен Каратала отметили, что, когда построят новую школу, это здание будет использовано под сельский клуб или библиотеку, потому что таких учреждений в селе нет.