Реанимация для сердца Риддер ТЭЦ

«Инфраструктура Риддер ТЭЦ была в ужасающем состоянии», – так оценил ситуацию на аварийной теплоэлектроцентрали на начало ноября аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. За несколько напряжённых недель ремонтно-восстановительных работ под контролем оперативного штаба по ликвидации ЧС местного масштаба удалось устранить практически все критические точки, которые могли бы вызвать новые нештатные ситуации и остановку работы теплоисточника.

Как отметил Даниал Ахметов, одной из главных задач, поставленных оперативным штабом, было восстановление критической инфраструктуры, которая коренным образом влияет на работу всей ТЭЦ.

– Здесь дважды была затоплена багерная насосная станция, вышли из строя три насоса. Сегодня они в нормальном рабочем состоянии. Для этого практически полностью была произведена замена насосного оборудования, а также восстановлено вспомогательное ремонтное оборудование. Теперь главная задача, чтобы эксплуатационный персонал был в достаточной степени квалифицированным, – отметил Даниал Ахметов.

Также восстановлено вышедшее из строя оборудование в мазутном хозяйстве станции, где тоже пришлось заменить насос. Теперь все процессы отвечают тем минимальным требованиям, которые необходимо соблюдать в отопительный период.

– Очень серьезная работа предстоит, и частично она уже сделана, по ремонту тракта подачи угля. Здесь также убрали имеющиеся на тот момент критические точки опасности. Так что всё, что связано с восстановлением инфраструктуры на ТЭЦ, было сделано. Теперь нужен чёткий контроль и квалифицированная работа эксплуатационного персонала, – рассказал аким ВКО.

На стадии завершения работы по внешнему контуру станции. Как отмечает Даниал Ахметов, по периметру здания, особенно где располагаются котлы, были практически полностью разбиты оконные проёмы, что является критически опасным в случае значительных низких температур.

– Мороз и ветер крайне отрицательно влияют на качество работы киповского оборудования. Сегодня сотрудники предприятий «Терезе» и «ВК Техногрупп» уже завершают остекление оконных проёмов, и через два-три дня можно будет говорить, что угрозы влияния внешних отрицательных температур воздуха на оборудование больше не будет, – заверил глава региона.

Безусловно, главные силы ремонтно-восстановительных бригад направлены на реанимацию и восстановление работы котлоагрегатов – сердца любой ТЭЦ. На текущий момент теплоснабжение в Риддере обеспечивают четыре котла – три котла среднего и один высокого давления. Но и они периодически выходили из строя.

– С 6 ноября мы девять раз останавливали котлы. Но благодаря эффективной работе ремонтного персонала все опасности были своевременно ликвидированы. И сейчас котлы работают в штатном режиме, – отметил Даниал Ахметов.

Однако, чтобы обеспечить в городе стабильное теплоснабжение, необходимо срочно реанимировать котлы высокого давления № 4 и № 5. Как сообщил аким области, эти работы собственники ТЭЦ планировали провести лишь в феврале 2023 года, что неминуемо привело бы к серьёзным проблемам. Поэтому оперативный штаб принял решение произвести эту работу в самые короткие сроки.

– Восстановление котлоагрегата № 4 уже на стадии завершения. Ведутся пусконаладочные работы по системам управления и энергетическому хозяйству. И к 25 ноября мы начнём работать на нём уже в режиме горячего пуска. Проделана очень серьёзная работа, которая должна обеспечить надёжность котла и всей системы теплоснабжения на станции, – пояснил Даниал Ахметов.

Параллельно другие ремонтно-восстановительные бригады трудятся над реанимацией котла № 5. Здесь уже обеспечена доставка всей необходимой кабельно-проводниковой продукции электротехнического оборудования, идут строительно-монтажные работы по их установке.

– 5 декабря мы должны выйти на пусконаладочные работы, завершением которых станет пуск котла в горячем режиме. Таким образом, всё, что можно было сделать в условиях зимнего периода, сделано и продолжает делаться. Это должно обеспечить стабильную работу станции в текущем отопительном сезоне, – заверил Даниал Ахметов.

Однако немаловажную роль играет и квалификация эксплуатационного персонала. Тех рабочих, которые будут обеспечивать теплом свой город. По словам Даниала Ахметова, по состоянию на 6 ноября в котельный цех ТЭЦ на смены выходило всего 29 рабочих вместо 75 положенных по штатному расписанию. На сегодня штат котельного цеха полностью укомплектован квалифицированными рабочими-телоэнергетиками.

Что же касается ремонтно-восстановительных работ, их на ТЭЦ осуществляют 130 человек, среди которых специалисты из Усть-Каменогорска. Именно их силами оперативно устраняются все возникающие неполадки.

Помимо ремонтов и устранений аварийных ситуаций оперативный штаб обеспечивает и поставку угля на теплоисточник. На текущий момент запас твёрдого топлива на Риддер ТЭЦ составляет 25 тысяч тонн. Этого количества хватит на работу в течение длительного периода.

– Мы продолжаем работу, держим все участки на контроле. Я сам нахожусь здесь. Уверен, что поставленные оперативным штабом сроки запуска котлов будут соблюдены, – подытожил текущую ситуацию Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева