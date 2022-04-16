Реальные перспективы рыбной отрасли

На 2022 год в Восточно-Казахстанской области перед рыбоводами стоит задача вырастить 1297 тонн товарной рыбы. Это в два с лишним раза больше, чем выращено годом раньше.

Отметим, подобный план в соседней Павлодарской области в нынешнем году составляет около 100 тонн товарной рыбы.

По информации Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, фактический объём выращенной товарной рыбы за 2021 год составил по Восточно-Казахстанской области 480 тонн и по Павлодарской области – 50 тонн. Установленные индикаторы для двух регионов в целом выполнены. Как отметил руководитель отдела рыбного хозяйства инспекции Фархат Байбазаров, указанные выше цифры и объёмы распределяются в следующем порядке.

– Основная часть товарной рыбы приходится на садковые рыбоводные хозяйства в объёме 436 тонн, – говорит Фархат Байбазаров, – затем на установки замкнутого водоснабжения – 7,5 тонны и на местные водоёмы – 36 тонн.

В рамках программы на субсидирование субъектов аквакультуры из запланированных 126 млн тенге по ВКО выделено из местного бюджета (МБ) 10,2 млн тенге на инвестиционные цели. В частности, для ТОО «Гранд Фиш» – 3,4 млн тг, ТОО «Шыгыс Универсал» – 6,8 млн тг, которые на сегодня специализируются в рыбной отрасли.

Предприятиям, занимающимся выращиванием рыбы, ежегодно предоставляются соответствующие квоты на воспроизводственный лов, для получения гипофиза, икры, так называемых рыбных молок, кроме того, для создания маточного и ремонтного поголовья в хозяйствах.

– В настоящее время выращиванием рыбопосадочного материала занимаются несколько предприятий области, – рассказывает представитель профильного ведомства. – В их числе ТОО «Бухтарминское нерестово-выростное хозяйство», в котором в 2020 году выращено 4 млн штук молоди семейства карповых рыб. В следующем, 2021 году также выращено 2,8 млн штук молоди семейства карповых.

В ТОО «Воспроизводственный центр рыбных ресурсов» (оз. Кемерколь и Бурмаколь) получено 1,7 млн штук молоди семейства карповых рыб. Усилиями ТОО «Шыгыс Универсал», в 2021 году получено 15 млн шт. личинок сиговых рыб (рипус, пелядь), что характерно и немаловажно, на базе своего инкубационного цеха.

ТОО «Шыгыс Универсал» рассчитывает на выделение необходимых инвестиций для реализации проекта получения икры и личинок. В данный момент создаётся маточное поголовье из 6 тыс. особей форели. Это даст возможность получать примерно 11,7 млн икринок в расчёте на 7,8 тыс. тонн товарной рыбы. Для справки: на выращивание 1000 тонн товарной рыбы необходимо в хозяйстве предусмотреть порядка 1,5 млн икринок.

Добавим, что введён в эксплуатацию инкубационный цех ТОО «Гранд Фиш» в с. Ермаковка, выпущено 400 тыс. личинок форели (весом по 250 мг) и заложено 300 тыс. штук оплодотворённой икры форели (мощность до 2 млн штук).

Как сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства межобластной инспекции Фархат Байбазаров, предусмотрены меры государственной поддержки рыбоводов. Сейчас началось формирование потребностей рыбных хозяйств в субсидиях на следующий, 2023 год.

Для реализации рыбы и рыбной продукции по области действует 114 торговых точек. Также проводятся ярмарки, на которых рыбные хозяйства реализуют свою продукцию.

Не секрет, что основу товарного выращивания рыбы составляет наличие специальных кормов. Потребность в них к 2030 году будет составлять порядка 15 тыс. тонн. На сегодняшний день поставка кормов для лососевых и осетровых видов рыб налажена и осуществляется из Алматы. В свою очередь, корма для семейства карповых рыб сейчас производятся местными предприятиями.

Учитывая важность рыбной отрасли, местные органы власти рассматривают вопрос строительства завода по выпуску рыбных кормов на территории региона. Поиск инвесторов за пределами области пока не дал результатов.

Местные предприятия имеют желание своими силами производить рыбные корма, однако у них на сегодня нет соответствующих специалистов, технологов. Потому этот вопрос пока не нашёл положительного решения. В то же время ведётся работа по подготовке рыбоводов. На гранте акима ВКО будут обучаться 15 человек для работы по востребованной специализации «аквакультура». Шаг за шагом проблемные вопросы будут решаться для развития перспективной отрасли экономики Восточного Казахстана.

Меир Токобаев

Фото из архива редакции