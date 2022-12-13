Реальные перемены здесь и сейчас

Эльвира Бытыкова, директор коммунального государственного учреждения «Средняя школа № 3 имени Динмухамеда Кунаева» отдела образования по городу Риддер Управления образования Восточно-Казахстанской области:

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил состоянию системы теплоснабжения в стране. И упомянул, что в Риддере и Шемонаихе, двух малых городах Восточно-Казахстанской области, изношенность тепловых сетей на пределе возможного. Именно это является основной причиной того, что даже при огромном объёме проделанной работы на теплоисточнике в домах Риддера всё ещё требуется использование дополнительных обогревателей: нет возможности увеличить давление в сетях.

Все мы свидетели того, как уже более месяца ведётся работа по восстановлению «Риддер ТЭЦ». Люди работают днём и ночью. Делается всё возможное, чтобы обеспечить риддерцев теплом. В больницах устанавливают электрокотлы, скоро такие же установят в школах.

Предстоит очень большая работа по обновлению, модернизации и реконструкции тепловых сетей, теплоисточников в городах и районах. На это требуются средства, и немалые. Президент поручил Правительству изыскать эти средства в бюджете, а также прямо потребовал своевременную работу по модернизации энергообъектов. Уверена, что в данном секторе работа будет проделана. И проделана качественно.

Алтай Калигожин, секретарь маслихата Глубоковского района:

– На прошедшем вчера расширенном заседании Правительства Глава государства сделал акцент на волнующем всех вопросе – ценообразовании.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост цен на продукты питания во многом зависит от сезонности. Согласен с Президентом, что необходимо расширение инфраструктуры хранения овощей.

В сегодняшних сложившихся непростых геополитических условиях продовольственная безопасность остаётся основополагающим условием сохранения социальной стабильности внутри страны.

Считаю, в Восточном Казахстане всё делается для развития агропромышленного комплекса, однако, как отметил Глава государства, перерабатывающая отрасль должна быть в приоритете.

Поддерживаю также слова Президента РК о том, что только добросовестная конкуренция, честность в ведении бизнеса могут стать основой для построения справедливой рыночной экономики.

Василий Гладышев, руководитель КХ «Дружба», село Герасимовка, Уланский район:

– В первую очередь, поддерживаю идеи, мысли и конкретные поручения Главы государства по поводу необходимости строгого соблюдения законодательства во всём, что касается сельского хозяйства. Кроме того, задачи совершенствования нормативно-правовой базы, чтобы справедливо оценивалась продукция сектора АПК – должен быть, к примеру, паритет цен на неё и сельскохозяйственную технику. Также важно честно оценивать непосредственно труд самого работника на селе: если хорошо поработал – то почёт и слава, а если поленился, не сделал всё вовремя – тогда обижаться нужно только на себя.

В сельском хозяйстве есть отрасли, которые не могут объективно себя окупить, поэтому им нужна поддержка со стороны государства. Это касается системы переработки и хранения овощной и другой продукции. Мелкому частнику, к примеру, не под силу содержать хранилища и нести большие расходы, поскольку это затратное дело. Во всём мире давно испытана эта практика, и у нас так было, что крупные мощности за услуги по хранению зерна на элеваторах, овощей в специальных хранилищах поддерживаются в финансовом плане государством. Строительство такой инфраструктуры в Восточном Казахстане, в областном центре, в соответствии с современными подходами и проектами себя оправдывает в полной мере, поскольку это экономически обосновано и жизненно необходимо, имеет социальное значение.

Всё это нашло отражение в выступлении Президента на расширенном заседании Правительства Казахстана. Думаю, что вопросы и проблемы поставлены очень верно, а самое главное – даны конкретные поручения по каждому из них. Безусловно, это находит полное понимание и поддержку у сельхозтоваропроизводителей региона.